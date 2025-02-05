Почему дорожает доллар и что будет с курсом — мнение эксперта Сегодня 14:00 — Валюта

Почему дорожает доллар и что будет с курсом — мнение эксперта

У Национального банка Украины сегодня имеются возможности сделать любой курс гривны к доллару. Но при текущей политике центробанка в этом году снова ожидается 10%-ная девальвация.

Об этом рассказал Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ.

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«Основная проблема в прогнозировании курса доллара сегодня — это неверная парадигма регулирования или влияния на денежное обращение в Украине, которую выбрал НБУ. По итогам прошлого года нам рассказывали о гибком курсе и таргетировании инфляции. Мы получили рост курса доллара примерно на 11% и официальную потребительскую инфляцию 12%», — сказал он.

Как отметил Шапран, при этом ситуация нас снова наградила рекордными золотовалютными резервами (на 1 января 2025 года — 43,79 млрд долларов).

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«Если „достижения“ НБУ повторятся в 2025 году, то рост курса доллара по отношению к гривне и официальная потребительская инфляция будут колебаться на уровне 10%», — считает эксперт.

Экс-член Совета НБУ подчеркнул, что перенесение девальвации на инфляцию никогда не было в Украине стопроцентным, но во время войны возросла зависимость от импорта.

«Поэтому когда мы девальвируем гривну, мы все равно запускаем инфляционный маховик, потому что цены реагируют на девальвацию. Далее НБУ включает „борьбу с инфляцией“ и повышает учетную ставку, а затем собирает через депозитные сертификаты НБУ ликвидность банков (на 3 февраля 2025 года — 482 млрд гривен)», — сказал он.

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По его мнению, через депозитные сертификаты НБУ мы платим тройную цену в виде: (1) уменьшения прибыли НБУ, (2) роста расходов Минфина на ОВГЗ, которыми оформляется государственный долг, и (3) налоговых потерь от пониженной экономической активности из-за плохих условий кредитования.

«Потом в конце 2024 года у нас появляются фискальные власти и повышают налоги, чтобы закрыть финансовый год. Из-за повышения налогов, как и из-за девальвации, растут цены», — сказал он.

Шапран считает, что практику 2024 года нужно прекращать. «Мы не должны проводить девальвацию в угоду Минфину, чтобы он больше заработал на акцизах и налогах на импорт. Потому что девальвация приводит к инфляции, по которой НБУ поднимает ставки, что негативно влияет на доходы бюджета», — сказал он.

По его словам, при международных резервах 43 млрд долларов и чистых — 29 млрд «курс может быть таким, какой захочет НБУ».

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«Но его текущая парадигма влияния на денежное обращение в Украине приводит к тому, что рынок держится в постоянном напряжении. Из-за девальвации население и бизнес покупают иностранную валюту „про запас“, потому что НБУ не дает прогнозов курса, чем держит всех в напряжении. В мирное время подобные подходы на рынке работали неплохо. В военное время, простите, это не работает. Украинцам и без „курсовых секретов НБУ“ хватает волнений. Следствием режима гибкого курса является то, что НБУ больше расходует на интервенции», — убежден экс-член Совета НБУ.

По его мнению, модификация монетарного режима и изменение подходов к курсообразованию в 2025 году автоматически сделают более привлекательными депозиты в гривнах и ОВГЗ даже при текущих ставках. «А вот если изменений не будет, то будем в 2025 году наблюдать то, что и в 2024 году, с небольшими корректировками в зависимости от развития отношений Украины с США и ЕС», — добавил он.

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