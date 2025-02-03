Нацбанк впервые с начала года купил более миллиона долларов — Finance.ua

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Нацбанк впервые с начала года купил более миллиона долларов

Валюта
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Нацбанк впервые с начала года купил более миллиона долларов
Нацбанк впервые с начала года купил более миллиона долларов
За неделю с 27 по 31 января Национальный банк Украины продал на межбанке 582,35 млн долл., при этом купил 6,09 млн долл.
Об этом известно из статистики НБУ.
За период с 27 по 31 января Нацбанк продал на межбанке 582,35 млн долл., что на 173,95 млн долл. меньше, чем на прошлой неделе. При этом за неделю Нацбанк купил 6,09 млн долл., что на 6,04 млн долл. больше, чем на прошлой неделе.
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Напомним, 2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара стал меняться — впервые с июля 2022 года.
Высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

По материалам:
Економічна Правда
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