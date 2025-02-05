Аналитики ICU объяснили, почему подешевел доллар и чего на валютном рынке ждать дальше — Finance.ua
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Аналитики ICU объяснили, почему подешевел доллар и чего на валютном рынке ждать дальше

Валюта
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Аналитики ICU объяснили, почему подешевел доллар и чего на валютном рынке ждать дальше
Аналитики ICU объяснили, почему подешевел доллар и чего на валютном рынке ждать дальше, freepik
Национальный банк снизил объем интервенций на прошлой неделе на 23% до $582 млн, что является наименьшим объемом с середины ноября.
Об этом говорится в обзоре инвесткомпании ICU.
Отмечается, что Нацбанк воспользовался снижением дисбалансов на валютном рынке и меньшей активностью торгов, чтобы укрепить курс гривны еще больше.

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В целом благодаря уменьшению спроса на валюту и увеличению ее продажи чистая покупка валюты на прошлой неделе (за четыре рабочих дня) уменьшилась еще на треть до $316 млн. В частности, чистая покупка валюты сократилась на межбанковском валютном рынке до $102 млн (на 62% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели), но выросла на 4% до $214 млн в розничном сегменте.
В целом, интервенции НБУ по продаже валюты в январе составили $3.8 млрд — на 48% больше, чем в январе прошлого года.
По итогам недели официальный курс гривны усилился на 0.5% до 41.73 грн/$ - самого крепкого уровня за полтора месяца. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели снизилась на 0.4% до 41.6−42.1 грн/$.
График: ICU
График: ICU
«Национальный банк воспользовался лучшей сбалансированностью валютного рынка, получая дополнительную поддержку от экспортеров, нуждавшихся в большей гривневой ликвидности для уплаты налогов в конце января. Поэтому НБУ сократил интервенции почти вдвое по сравнению с первыми неделями года и ниже средненедельного показателя за весь 2024 год. Однако фактор увеличенного предложения валюты исчезнет в начале месяца, тогда как вырастет спрос в розничном сегменте из-за открытия новых лимитов для онлайн-покупки валюты физическими лицами. Поэтому НБУ придется снова ослаблять гривну или существенно наращивать интервенции, чтобы не допускать резких колебаний курса», — прогнозируют аналитики.
Напомним, как свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка, высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики.
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Украинская гривна опустилась на шестое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака. Биг-Мак стоит в Украине 120 гривен, в то время как в США — 5,79 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 50,7% по сравнению с фактическим обменным курсом 42,0 грн/доллар. Вместо этого курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,73 грн/доллар.
По материалам:
Finance.ua
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