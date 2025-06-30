Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 14:00 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

Прошлая неделя отметилась умеренным укреплением гривны, кроме вторника, когда наблюдался небольшой рост официальной стоимости доллара. Уменьшение давления на гривну стало возможным благодаря росту валютных резервов в результате поддержки МВФ и поступления новых траншей от ЕС.

Об этом сообщила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Валютный рынок Украины демонстрировал в целом стабильную динамику с признаками сезонного ослабления доллара на фоне низкого спроса», — отметила она.

По ее словам, Национальный банк продолжает гибко управлять валютным рынком через интервенци, сохраняя контролируемое плавание курса без резких колебаний.

23 июня — 41,8335 грн/$;

24 июня — 41,8702 грн/$;

25 июня — 41,7924 грн/$;

26 июня — 41,6620 грн/$;

27 июня — 41,5852 грн/$.

На наличном рынке спрос на доллар среди населения не рос существенно, поэтому без значительных всплесков покупки курс имел возможность откорректироваться вниз. В понедельник средние курсы в обменниках были самыми высокими за неделю и колебались в пределах 41,50−42,10 грн/$, во вторник 41,79−42,03 грн/$. В среду курсы уже не поднимались выше 42,00 грн/$ и были на отметках 41,36/41,90 грн/$, в четверг тенденция сохранилась: 41,26 грн/$-41,82 грн/$, в пятницу стоимость доллара немного поднялась и закрепились на 41,31/4. То есть в течение недели наличный курс колебался близко к официальному — в пределах ±0,4%, что ниже целевого показателя 1%.

На прошлой неделе валютный рынок Украины демонстрировал стабильную динамику с признаками сезонного ослабления доллара на фоне низкого спроса. Подавляющую часть недели наблюдался постепенный тренд на укрепление гривны, изменившийся только в пятницу.

Первый день на прошлой неделе был спокойным: начался с 41,90 грн/$, котировки в течение дня незначительно изменялись и вверх, и вниз и закончились на уровне 41,92 грн/$.

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Второй день на прошлой неделе отметился удешевлением доллара на 18 копеек: утром во вторник его стоимость составляла 41,90 грн/$, в течение дня плавно уменьшалась, проходя к отметкам 41,82 грн/$, 41,73 грн/$ и в конце дня доллар составил 41,72 грн/$.

Среда, 25 июня, продолжила тренд, заданный во вторник по снижению стоимости доллара, правда, уже не такими темпами: разница между утренним курсом и к закрытию дня составляла 11 копеек: 41,75 грн/$ утром и 41,64 грн/$ в конце дня.

Четверг уже стартовал с котировок 41,58 грн/$ и закончил почти на том же уровне, но также с тенденцией к укреплению гривны — 41,57 грн/$. А вот 27 число началось на уровне 41,57 грн/$, стоимость доллара в течение уверенно росла, и закончился день на отметках +16 копеек по сравнению с утром — 41,73 грн/$.

На фоне роста спроса на валюту Национальный банк Украины продал на межбанковском рынке $875 млн — это один из самых больших объемов за последние месяцы и на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей ($724,00 млн), однако смог откупить $0,8 млн.

НБУ активно сдерживал давление на гривну во избежание скачков курса. Благодаря этому наличный рынок оставался относительно стабильным: курс доллара снижался в середине недели, но резких изменений не было. Валютные интервенции говорят о том, что регулятор внимательно контролирует ситуацию на рынке. Это позволяет удерживать курс в пределах прогнозируемого диапазона даже при умеренном давлении на гривну.

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«На эту неделю ожидается относительная стабильность курса доллара с возможными колебаниями в пределах 20−30 копеек. Гривна сохраняет потенциал к умеренному укреплению при низком спросе на наличную валюту и продолжении активности НБУ. В то же время начало месяца — это период бюджетных платежей, зарплат и закупок, поэтому кратковременный рост спроса на валюту со стороны бизнеса может вызвать некоторое давление на курс», — прогнозирует эксперт.

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