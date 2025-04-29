Каких ІТ-специалистов чаще всего увольняют в Украине и за рубежом — исследование DOU — Finance.ua
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Каких ІТ-специалистов чаще всего увольняют в Украине и за рубежом — исследование DOU

Личные финансы
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Каких ІТ-специалистов чаще всего увольняют в Украине и за рубежом — исследование DOU
Каких ІТ-специалистов чаще всего увольняют в Украине и за рубежом — исследование DOU
39% айтишников в Украине и 44% украинских айтишников за рубежом уходили с работы или были уволены за последний год. Эти показатели почти не отличаются от 2023 года.
Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.
Несколько чаще айтишники уходили из компании из-за увольнения или завершения проекта, на котором они работали (18% в Украине и 22% за рубежом), или из-за закрытия компании (4%). Однако почти столько же специалистов увольнялись по собственному выбору: 18% в Украине и 20% за рубежом.
Нетехнические специалисты несколько чаще технических бросали работу в течение прошлого года (43% против 39% среди технических). Они чаще меняли работу по собственному желанию: 23% из них сами ушли с работы за последний год против 18% среди технических специалистов.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
В Украине в течение прошлого года чаще всего увольняли дизайнеров (Graphic/Video/2D/3D) и специалистов по продажам/бизнесу: более трети принявших участие в опросе ушли с работы из-за сокращения.
Среди украинских айтишников за границей чаще всего увольняли разработчиков и тестировщиков: около четверти из них были вынуждены покинуть свою компанию.
В Украине чаще всего по собственной инициативе уходили с работы специалисты по коммуникациям, PR и брендингу (за последний год уволились 39% из них). За границей — рекрутеры (44%).
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И в Украине, и за рубежом активно меняли работу Data Scientists/Data/ML/AI Engineers — более трети из них ушли с работы по собственной инициативе.
Среди самых стойких специалистов — DevOps/SRE. Как в Украине, так и за рубежом, более 70% из них не меняли работу за последний год.
Наименее уязвимы к увольнениям или склонны уходить из компании Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation и т. д.). 84% из них работают там же, где год назад.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Наиболее уязвимой к увольнениям категорией в прошлом году оказались специалисты уровня Senior: 23% сеньоров в Украине и 27% за рубежом вынуждены были уйти из компании. Это самый высокий показатель среди всех тайтлов.
Реже всего компании увольняли лидов и руководителей: 11% из них в Украине и 18% за рубежом уходили с работы по инициативе компании. Лиды также реже других специалистов покидали компании по собственной инициативе. Джуниоры и мидлы чаще оставляли компании по собственному желанию, чем их более опытные коллеги.
Чаще всего компании объясняли необходимость увольнения работников сложной финансовой ситуацией и оптимизацией/изменением приоритетов в работе.
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Оптимизацию и изменение приоритетов чаще всего называли продуктовые компании и стартапы. Закрытие или завершение проекта среди важнейших причин сокращений работников сервисных и аутстафинговых компаний.
Из-за плохих результатов в работе уволили 13% айтишников (чаще по этой причине увольняют продуктовые компании).
Еще 12% увольнений произошло из-за конфликтов с руководителем или лидом.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Основные причины самостоятельно покинуть компанию — отсутствие карьерных (43%) или профессиональных (41%) перспектив, а также неповышение зарплаты (38%). 16% ушедших с работы специалистов за рубежом сделали это из-за переезда и релокации.
Нетехнические специалисты чаще технических уходят из-за отсутствия карьерных или профессиональных перспектив и плохих отношений с командой и руководителем. Технические чаще уходят, когда недовольны финансовыми вопросами, а также находят работу с лучшими условиями.
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Лиды чаще других оставляют работу из-за усталости и выгорания, сеньоры — когда находят работу с лучшими условиями, мидлы — когда не видят перспектив развития и недовольны размером зарплаты и бонусов.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
Напомним, за первый квартал текущего года компании, являющиеся резидентами Дія. City перечислили в бюджет более 8 миллиардов гривен налогов.
За год активных ІТ-ФЛП стало на 13 тысяч, или на 5%, меньше. Однако общее количество айтишников почти не изменилось — на уровне до 300 тысяч.
У украинских айтишников с опытом 3−5 лет, живущих за границей, зарплата в среднем на 34% выше, чем у тех, кто в Украине. При этом только 36% всех айтишников оформлены в стране проживания.
По материалам:
Finance.ua
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