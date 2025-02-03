Сколько зарабатывают украинские ІТ-менеджеры в Украине и за рубежом — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские ІТ-менеджеры в Украине и за рубежом Сегодня 11:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские ІТ-менеджеры в Украине и за рубежом, freepik

Engineering Managers остаются специалистами с высокими зарплатами. Несколько ниже медиана в Chief Product Office. Продолжают расти зарплаты Product Owners и Delivery Managers.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU. Все зарплаты указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Специалисты по менеджменту несколько старше разработчиков и тестировщиков. Их медианный возраст 32 года (у разработчиков — 30 лет, у тестировщиков — 31 год). 59% из них мужчины, 41% - женщины. Доля мужчин выше среди технических специалистов: 88% среди Engineering Managers и Technical Project Managers. Также доля мужчин выше среди руководителей: 79% среди СРО, 80% среди Team Leads и C-level/Director/VP.

Медианные зарплаты в менеджменте, 2011−2024, Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты

Engineering Managers остаются специалистами с высокими зарплатами: их медиана составляет $6000. Однако этот показатель снижался за последний год (-$100 за последние пол года, -$500 за год). Несколько ниже медиана у Chief Product Officer ($5500).

Далее — специалисты высокого уровня в Product Management: Head of Product ($4750), Product Owner ($4400), Team Lead Product Manager ($4400) и Senior Product Manager ($4250). Похожие медианы у Delivery Manager ($4500) и Program Manager ($4200).

Медианные зарплаты в основных менеджмент специализациях, Інфографіка: DOU

Зарплаты проектных менеджеров несколько ниже, чем у продуктовых. Медианная зарплата Senior Project Manager составляет $3600 против $4250 у Senior Product Manager, Middle Project Manager — $2193 против $2930 у Middle Product Manager. Junior Project Manager получает $1000 против $1478 в Junior Product Manager.

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Зарплаты Technical Project Manager выше — $4000. Однако разброс зарплат по этой специализации высокий, и они могут существенно отличаться у специалистов разного уровня и опыта.

За квартилями, Інфографіка: DOU

Динамика зарплат

Медианная зарплата Engineering Manager за последний год снизилась на $500 или 8%. Program Managers тоже стали получать меньше, их зарплаты вернулись к уровню начала 2024 года (-$800, или 16%, к $4200).

У Delivery Managers и Middle Project Managers заметны изменения в зарплатах. Медианная зарплата Delivery Managers постепенно растет. За последние полгода она увеличилась на $200 (5%) и сейчас на том же уровне, что и в начале полномасштабного вторжения ($4500).

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У Middle Project Managers +10% ($200) за последние полгода, до $2193. Зарплаты Senior Project Managers и Junior Project Managers почти без изменений.

В продукте самые большие изменения в зарплатах Product Owners и Senior Product Managers. Медианная зарплата Product Owners растет два года подряд. За последнее полугодие она увеличилась на $250 (6%) до $4400. У Senior Product Managers, напротив, медиана снижается: -$125 за полгода (-3%) и -$725 за год (-15%).

Зарплаты Middle Product Managers восстановились после летнего падения (+430, до $2930). Зарплаты Junior Product Manager без изменений.

Інфографіка: DOU

По тайтлам

Джуниоры могут рассчитывать на $1000 в проджект-менеджменте и на $1428 в продуктовом. Разница в медианных зарплатах составляет 43%. У более опытных специалистов разница в зарплатах есть, но меньше. У Middle она составляет 35%, у Senior — 14%.

Руководители направлений (Head of Product, Head of Delivery и т. п. ) могут рассчитывать на зарплату в $5000. Специалисты уровня Director/VP/Chief — на $5700.

По опыту

Медианные зарплаты менеджеров наиболее активно растут в начале карьеры. У специалистов с опытом до шести лет — в среднем на 30% в год. Далее рост замедляется до 5% в год.

Однако тенденции разные в продуктовом и проджект-менеджменте. Медианная зарплата Product Managers растет на протяжении всей карьеры. У Project Managers после девяти лет в ІТ рост замедляется.

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Преимущественно медианная зарплата Product Managers выше медианной зарплаты Project Managers с аналогичным опытом.

Самый маленький разрыв в зарплатах Project и Product Managers — у специалистов с опытом 6−9 лет. Разница в их медианных зарплатах 9%. Самый большой разрыв — в зарплатах специалистов с опытом более 10 лет. Медианная зарплата продактов на 29% выше, чем у проджектов с таким же опытом.

Інфографіка: DOU

По городам

Самые высокие медианные зарплаты менеджеров — во Львове, Днепре и Киеве. Медианные зарплаты менеджеров с опытом 6−9 лет во Львове выше, чем в Киеве.

Высокие медианные зарплаты в Днепре обусловлены значительной долей опытных менеджеров (78% из них работают более пяти лет), а не более высокими зарплатами специалистов.

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В Одессе и Харькове больше доля менеджеров с опытом до шести лет, чем в Киеве и Львове, что повлияло на медианную зарплату в этих городах.

Інфографіка: DOU

Медианные зарплаты специалистов за границей

Медианные зарплаты менеджеров, ныне живущих за границей, выше зарплат специалистов в Украине. Чаще разница в «чистых» зарплатах составляет $400−600 среди специалистов с одинаковым опытом.

Разница в зарплатах Product Managers больше, чем в зарплатах Project Managers.

Чаще украинские ІТ-менеджеры живут в Польше (39%), Испании (14%) и Португалии (8%).

Інфографіка: DOU

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