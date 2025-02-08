Какие шаги нужно сделать для возвращения украинских беженцев на родину — Finance.ua

Какие шаги нужно сделать для возвращения украинских беженцев на родину Сегодня 11:21

Какие шаги нужно сделать для возвращения украинских беженцев на родину

Часть украинских беженцев, выехавших за границу, спасаясь от войны, не планируют возвращаться в Украину. Однако эти мнения «максимально субъективны», ведь на то, будут ли возвращаться украинцы, будет влиять ряд факторов.

Об этом рассказала социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк в интервью Video NV.

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Она убеждена, хотя люди склонны уезжать туда, где лучше, но все же «дома лучше по умолчанию».

Как вернуть беженцев

Близнюк отметила, что для возвращения важными факторами станут экономическая стабильность, наличие работы, жилья и уверенность в будущем.

Особенно это касается молодежи, которая традиционно мобильна и ищет лучшие условия для жизни.

«Должна напомнить, что, когда страны Балтии вступили в ЕС, чуть ли не вся эта группа до 30 лет уехала. Был шок, потому что остались только пенсионеры, демографический кризис и т. д. Потом все это выровнялось. Это я к тому, что страны сталкиваются с подобным вызовом и без войны. Единственное, что мы можем сделать — чтобы государство или город стали привлекательными, чтобы молодые люди были именно здесь», — заметила она.

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Эксперт привела пример ситуации 2019−2020 годов, когда был бум IT-индустрии, и парни и девушки, работавшие в этой сфере, преимущественно оставались в Украине, но работали на западные компании.

По ее словам, «это было связано с экономикой и системами налогообложения, однако соотношение стоимости и качества жизни в Украине было для них гораздо привлекательнее, чем переезд куда-то в Европу или тем более в Штаты, где им пришлось бы тратить всю свою зарплату на коммунальные нужды».

Поэтому, по мнению Близнюк, «надо просто понимать, как мы можем привлечь их».

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Существенное значение имеет, по мнению, социолога, и отношение к выехавшим. По ее словам, «мы вынуждены будем относиться к мигрантскому сообществу как к ресурсу».

«Например, так относится к своим людям Израиль. Большая диаспора — это ресурс, немалый и важный, с которым надо научиться работать. У нас еще не было такого опыта ни как у государства, ни как у общества. Я убеждена, что если мы сможем сформировать такое отношение, это будет очень классным последствием для нас», — подчеркнула эксперт.

Справка Finance.ua:

По словам директора Госслужбы занятости Юлии Жовтяк, после окончания войны, когда часть граждан вернется из-за границы, в Украине существенно возрастет предложение рабочей силы. В то же время проблема безработицы в первое время остается актуальной;

страны Восточной Европы, уже испытывающие экономические последствия войны россии против Украины, могут столкнуться с новым витком инфляции после окончания боевых действий. Это связано с возможным оттоком украинских беженцев, которые могут покинуть рабочие места;

по мнению эксперта, помимо безопасности и восстановления страны после войны, для возвращения беженцев важными факторами являются возможности трудоустройства и уровень зарплат в Украине.

УНІАН По материалам:

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