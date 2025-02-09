Как защищены средства на банковской карте — Finance.ua

Как защищены средства на банковской карте Сегодня 12:12 — Финтех и Карты

Как защищены средства на банковской карте, Фото: freepik

Банковская карта — это удобный инструмент доступа к вашим деньгам, совершения покупок, онлайн расчетов и получение зарплаты.

Специалисты «Финкульта» рассказали , как защищены средства на банковской карте.

Как работает банковская карта

Средства, которые вы видите на балансе карты, хранятся на вашем счете в банке.

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Все операции, которые вы производите с картой, непосредственно списывают или зачисляют средства на этот счет.

К примеру, если у вас есть зарплатная карта, банк открывает текущий счет, на который работодатель перечисляет вашу зарплату.

Карта дает вам возможность удобно пользоваться этими средствами.

К одному банковскому счету могут быть привязаны несколько банковских карт.

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К примеру, основная и дополнительная для члена семьи. Все операции по таким картам отображаются на одном счете.

Если ваша банковская карта потерялась, деньги остаются на счете, а карту можно восстановить в банке, заказав ее перевыпуск.

Как защищены ваши средства

Средства на ваших текущих счетах, к которым привязана ваша банковская карта, защищены Фондом гарантирования вкладов в случае банкротства банка.

Если у вас есть несколько счетов в одном банке (например, зарплатный и депозитный), Фонд объединит их и возместит сумму в пределах гарантированной.

Если у вас есть счета в разных банках, гарантия действует отдельно для ваших вкладов в каждом банке.

В ходе военного положения в Украине действует норма о возмещении средств по вкладам в полном размере.

А через три месяца после его отмены или прекращения, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать уже 600 тысяч гривен, независимо от количества вкладов в банке.

Практический совет:

Распределяйте денежные средства между несколькими банками, чтобы не превышать гарантированную сумму.

Обратите внимание, является ли ваш банк участником Фонда.

Напомним, с 1 февраля 2025 г. в Украине банки начали устанавливать ограничения на переводы по реквизитам IBAN для клиентов без документально подтвержденного дохода.

Для попавших в группу «высокого риска» клиентов планируется установить лимит на исходящие переводы в сумме до 50 тыс. грн в месяц.

По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, финансовый мониторинг будет постоянным процессом, а не временной мерой.

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