Блокировка счетов за снятие наличных денег — в Нацбанке прокомментировали информацию, которую распространяют медиа Сегодня 11:08 — Финтех и Карты

Блокировка счетов за снятие наличных денег — в Нацбанке прокомментировали информацию, которую распространяют медиа, freepik

Банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и надлежащим образом проверять своих клиентов исключительно в рамках законодательства в части финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Там отметили, что в медиа появилась информация о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных — более трех раз в месяц, особенно крупными суммами, и за частое использование наличных кредитов.

В Нацбанке отметили, что эта информация не соответствует действительности.

«Медиа ссылаются на „рекомендации Национального банка касательно усиления финансового мониторинга в Украине“, не указывая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет», — добавляет регулятор.

НБУ советует всегда доверять только проверенной информации из официальных источников Национального банка и не воспринимать серьезно фейковые новости, которые распространяют анонимные телеграм-каналы и недобросовестные медиа, чтобы подорвать доверие граждан к финансовому сектору Украины.

Напомним, в декабре украинские банки при координации банковских ассоциаций подписали Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Инициатива банковского сектора направлена ​​на уменьшение теневого сектора экономики, а также противодействие террористической и диверсионной деятельности россии, финансируемой через использование «дропов». Цель инициативы — невозможность использования карт и платежной инфраструктуры мошенниками и другими злоумышленниками.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.