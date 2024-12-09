В «Дія» появилась новая функция — карта банков, работающих во время отключений
Украинцы смогут в приложении «Дія» найти информацию об отделениях банков, работающих при отключении света.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«Отражение карты отделений сети Power Banking в приложении „Дія“ — еще один важный шаг в обеспечении общественной безопасности и удобного доступа к банковским услугам в чрезвычайных ситуациях», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.
Как найти банк
Для просмотра карты Пунктов Несокрушимости в «Дія» нужно перейти в меню в раздел «Сервисы» — «Несокрушимость». Отделение сети Power Banking можно найти на карте среди общего списка Пунктов несокрушимости, выбрав удобство «Банкинг».
При необходимости карту можно скачать, чтобы использовать офлайн.
О Power Banking
Power Banking — это созданная по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, которые способны оказывать банковские услуги в кризисной ситуации, в частности, во время длительного блэкаута.
Этот уникальный проект объединил почти все банки страны и насчитывает около 2 400 банковских отделений по всей Украине, которые обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.
Это почти 55% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и расположенных на оккупированных территориях и территориях, где ведутся/возможны боевые действия).
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