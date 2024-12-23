Ощадбанк продлил срок действия карт — Finance.ua

Ощадбанк продлил срок действия карт Сегодня 15:44 — Финтех и Карты

Ощадбанк продлил срок действия карт

Государственный банк «Ощадбанк» продлил срок действия платежных карт

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов в своем Telegram-канале.

«Действие всех платежных карт Ощадбанка , срок которых истек начиная с 24 февраля 2022 года, продлено до 30 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

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По его словам, продление произойдет автоматически.

«Карты с продленным сроком продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д.», — отметил Наумов, добавив, что если новая карта уже перевыпущена, то нужно обратиться в отделение Ощадбанка для ее получения.

Напомним, ранее в Ощадбанке рассказали , при каких условиях происходит списание комиссии во время снятия наличных средств через банкомат. На снятие средств жалуются клиенты банка. Деньги могут взимать за услугу снятия наличных в банкоматах. Сумма комиссии зависит от типа платежной карты, согласно утвержденным тарифам банка. В то же время есть сумма, которую разрешается снимать без комиссии, средства списывают в случае ее превышения. Нельзя снимать больше лимита в 10 тыс. гривен.

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