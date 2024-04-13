Как украинцам получить водительское удостоверение в разных странах мира: правила и условия — Finance.ua

Как украинцам получить водительское удостоверение в разных странах мира: правила и условия Сегодня 18:04 — Мир

Как украинцам получить водительское удостоверение в разных странах мира: правила и условия, Фото: freepik

В Украине процедура получения водительского удостоверения вполне понятна. Однако из-за большой войны украинцы находятся в разных странах, где действуют особые правила. Поэтому иногда получить права за рубежом может быть гораздо сложнее.

О том, какие правила получения водительского удостоверения за рубежом, пишет Visit Ukraine Today.

Получение водительского удостоверения за рубежом: условия для сдачи и особенности обучения в разных странах мира

В каждой стране правила подачи документов и прохождение обучения и экзамена могут отличаться.

Чехия

1. Обязательные условия:

быть совершеннолетним (в возрасте от 18 лет);

иметь подтверждение легального пребывания в Чехии (статус беженца, постоянный или временный вид на жительство, студенческая или рабочая виза и т. п. );

); знать чешский язык на уровне, достаточном для сдачи экзамена.

2. Особенности обучения и экзамена (алгоритм схож с действующим в Украине):

получить медицинскую справку и подать ее в автошколу для зачисления на обучение;

сдать теоретический экзамен на чешском языке; пройти практическое обучение в автошколе (5 теоретических занятий и 14 занятий по вождению по 1,5 часа);

на чешском языке; пройти практическое обучение в автошколе (5 теоретических занятий и 14 занятий по вождению по 1,5 часа); сдать практический экзамен и в случае успеха — получить документ о завершении обучения, на основании которого в течение недели оформляются постоянные водительские права.

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Германия

1. Обязательные условия:

возраст от 18 лет;

легально находиться в стране;

пройти проверку зрения и курсы первой медицинской помощи;



знать базовый набор слов на немецком языке для сдачи практической части экзамена (или иметь возможность запросить синхронного переводчика) и один из доступных на выбор языков для теории (теоретический экзамен можно сдать на немецком, английском, французском, итальянском, польском, португальском, греческом, румынском, русском, хорватском, испанском, турецком и арабском языках).



2. Особенности обучения и экзамена:

пройти минимум 14 часов теории;

количество попыток на сдачу теории ограничено: 3 попытки с интервалом 2 недели (обязательное посещение двух дополнительных занятий, если не сдали во время попытки), после неудачной третьей следующая попытка — через 3 месяца (если после перерыва в 3 месяца снова не удастся сдать экзамен за три попытки — необходимо пройти медико-психологическое обследование MPU, после него дается еще две попытки);



ограничено: 3 попытки с интервалом 2 недели (обязательное посещение двух дополнительных занятий, если не сдали во время попытки), после неудачной третьей следующая попытка — через 3 месяца (если после перерыва в 3 месяца снова не удастся сдать экзамен за три попытки — необходимо пройти медико-психологическое обследование MPU, после него дается еще две попытки); практика начинается после прохождения не менее 50% теории;



начинается после прохождения не менее 50% теории; если попытка сдачи практического экзамена закончилась неудачей — учащийся обязан посетить еще 10 практических занятий, ограничений на количество попыток нет, но между ними должен быть перерыв не менее чем в 2 недели.



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Нидерланды

1. Обязательные условия:

иметь гражданство или вид на жительство в стране (украинцы, получившие временную защиту, не могут сдать на права в Нидерландах);

возраст старше 16 лет, но управлять автомобилем без присмотра можно только с 18 лет;



знать нидерландский язык.



2. Особенности обучения и экзамена:

пройти медицинское осмотр, теорию и практику в автошколе;

теоретический экзамен состоит из 65 вопросов (25 из них относятся к разделу «распознавание опасности» — у человека есть всего 8 секунд, чтобы оценить фотографию сложной дорожной среды и указать свои действия);



состоит из 65 вопросов (25 из них относятся к разделу «распознавание опасности» — у человека есть всего 8 секунд, чтобы оценить фотографию сложной дорожной среды и указать свои действия); практический экзамен инициировать может только автошкола.



В издании отмечают, что в Нидерландах 48% участников экзаменов не сдают письменный или практический экзамен в течение года, потому что здесь очень сложно и дорого получить водительское удостоверение.

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Великобритания

1. Обязательные условия:

возраст от 17 лет;

не иметь медицинских противопоказаний для управления авто и дефектов зрения (при нарушениях более 0,5 диоптрии носить очки или линзы);



легально проживать в стране более 185 дней.



2. Особенности обучения и экзамена:

автошкол в ВБ нет, прежде чем начать практические занятия нужно получить временные права (которые позволяют ездить с инструктором или человеком старше 21 года, имеющим водительское удостоверение);

после можно начинать изучать теорию, отрабатывать практику и записываться на сдачу экзаменов (время ожидания не менее 5 недель);



теория: 50 вопросов + 14 клипов, моделирующих опасные дорожные ситуации (на обе части есть 57 минут);



50 вопросов + 14 клипов, моделирующих опасные дорожные ситуации (на обе части есть 57 минут); после успешной сдачи теории водитель получает сертификат (действительный два года), необходимый для сдачи практики;



практика: проверка зрения, два вопроса по конструкции авто, управление в течение 40 минут по указаниям + 10 минут независимого вождения из пункта, А в пункт Б (допускается до 15 незначительных ошибок).



Португалия

1. Обязательные условия:

возраст от 17 лет;

легальное пребывание в стране более 6 месяцев (резидентство);



наличие справки от семейного врача о соответствии зрения и психического состояния для управления ТС;



знание португальского языка (для обучения в автошколе).



2. Особенности обучения и экзамена:

для начала обучения нужно выбрать автошколу, подать документы и дождаться получения лицензии из IMT (Instituto Mobilidade e Dos Transportes), запрос на которую делает автошкола (срок получения около 2-х недель);

для допуска к экзаменам : 28 обязательных часов теории + 32 часа практических занятий;



: 28 обязательных часов теории + 32 часа практических занятий; теоретический экзамен можно сдать на родном языке (необходим официальный запрос в IMT от автошколы для перевода), вождение возможно на португальском или английском языках.



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Испания

1. Обязательные условия:

резидентство в стране (NIE (Número de Identificación de Extranjero) — идентификационный номер, присваиваемый нерезидентами Испании);

знание испанского языка;

совершеннолетие;

медицинский сертификат, подтверждающий положительный результат прохождения психофизиологического теста.



2. Особенности обучения и экзамена:

посещение автошколы для теоретического экзамена не обязательно, записаться на экзамен можно после уплаты госпошлины в Jefatura Provincial de Trafico по месту регистрации;

допускается 3 ошибки при сдаче теории ;

; для сдачи практического экзамена нужно пройти уроки по вождению в автошколе;

во время практического экзамена в авто одновременно находятся 3−4 ученика, сменяющих друг друга за рулем.

Франция

1. Обязательные условия:

возраст от 17 лет;

подтверждение легального пребывания в стране и адреса проживания; медицинская справка.

2. Особенности обучения и экзамена:

обязательный курс в автошколе: 13 часов практики + 5 часов вождения на симуляторах;

несданный экзамен влечет за собой обязательный повторный курс обучения в автошколе, при этом стоимость следующего экзамена будет дороже предыдущего.



США

1. Обязательные условия (могут отличаться в зависимости от штата, поэтому нужно проверять правила по месту жительства):

возраст от 16 лет;

подтверждение легального пребывания в стране и местожительства, медицинская справка о состоянии здоровья, номере социального страхования, форма I-94;



знание английского языка.

2. Особенности обучения и экзамена:

для обучения нужно получить бесплатное пособие (в офисе DMV или самостоятельно загрузить из интернета), иногда необходимо пройти обязательную лекцию или миникурс и получить сертификат для записи на прохождение экзаменов, в штате Вашингтон обязательно посещение учебного курса (30 часов + 6 часов практики);

теорию сдают в офисе DMV на компьютере (15−40 вопросов в зависимости от штата);



сдают в офисе DMV на компьютере (15−40 вопросов в зависимости от штата); для сдачи практики нужно получить временное разрешение на вождение (Learner's permit) и отточить навыки вождения с инструктором (в некоторых штатах уроки с профессиональным преподавателем обязательны) или человеком, имеющим американские права более 3-х лет (например, родственником);



нужно получить временное разрешение на вождение (Learner's permit) и отточить навыки вождения с инструктором (в некоторых штатах уроки с профессиональным преподавателем обязательны) или человеком, имеющим американские права более 3-х лет (например, родственником); сразу после экзамена по теории можно записаться на практический экзамен (сдавать можно на собственной машине или на автомобиле офиса DMV).



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