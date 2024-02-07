Европарламент одобрил решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС — Finance.ua

Европарламент одобрил решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС Сегодня 11:15 — Мир

Европарламент одобрил решение о лишении водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС

Европейский парламент одобрил позицию относительно проекта евродирективы, согласно которой наказания за серьезные нарушения правил дорожного движения, в частности за существенное превышение скорости или вождение в нетрезвом состоянии, будут действительны на всей территории ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Новые правила на всей территории ЕС

Евросоюз вводит новые правила, согласно которым решение о лишении водительских прав начнет действовать на всей территории ЕС. Все такие решения в дальнейшем должны будут передаваться в государство-член ЕС, которое выдало водительское удостоверение и будет отвечать за выполнение этих правил.

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В настоящее время многие серьезные нарушения правил дорожного движения, совершенные на территории ЕС, остаются безнаказанными, поскольку решение о лишении права на управление транспортным средством действует только в стране, назначившей наказание. Государство-член ЕС, в котором было выдано водительское удостоверение, обычно не лишает водителя прав на основании наказания, наложенного за рубежом.

За какие нарушения предлагают лишать прав

По оценке Европарламента, водительских прав следует лишать таких серьезных нарушений: вождение авто в нетрезвом состоянии, причинение аварии со смертельным исходом и управление без прав. Водительские права предлагается изымать за превышение скорости более чем на 50 км/ч на шоссе или 30 км/ч в населенном пункте.

В Европарламенте считают, что государства-члены должны будут информировать другие страны о решении касательно лишения нарушителя водительских прав в течение десяти рабочих дней. Затем в течение 15 рабочих дней должно быть принято решение о применении наказания на всей территории ЕС. Об окончательном решении нарушителя следует уведомить в течение семи рабочих дней.

Когда начнут действовать новые правила

Согласование позиции с Советом ЕС, состоящим из представителей государств-членов Евросоюза, начнется после того, как государства-члены выработают свои позиции по проекту этой евродирективы. Работа по согласованию новых правил продолжится после выборов в Европейский парламент в июне 2024 года.

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Помимо проекта директивы о серьезных нарушениях правил дорожного движения, за которые предусмотрено лишение права на управление транспортными средствами, разрабатывается второй правовой акт, касающийся обмена информацией о менее серьезных нарушениях ПДД, включая, в частности, передачу информации о штрафах за нарушения в другие государства-члены.

Европейская комиссия представила обе инициативы совместно. Переговоры Европарламента с Советом ЕС по новым правилам относительно мелких нарушений ПДД находятся на завершающей стадии, и Европарламент рассчитывает, что они вступят в силу этой весной.

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УНН По материалам:

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