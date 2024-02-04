В Украине планируют запретить задерживать авто за неправильную парковку — Finance.ua

В Украине планируют запретить задерживать авто за неправильную парковку Сегодня 05:34 — Личные финансы

Комитет по правоохранительной деятельности Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект, корректирующий полномочия инспекторов по парковке, запрещая временное задержание автомобилей во время действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента

Целью законопроекта № 9092−3 является временное, на период действия военного положения, лишение исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов, в лице инспекторов по парковке, права временного задержания транспортных средств. Соответствующими полномочиями наделят только Национальную полицию.

«Принятие акта урегулирует вопрос временного задержания авто, в частности, во время воздушной тревоги и позволит сохранить жизнь водителей, которые вынуждены быстро покидать авто для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки», — говорится в сообщении.

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Согласно пояснительной записке к проекту, по статистике, в течение года действия военного положения в Украине в связи с военным вторжением в рф, возросла численность случаев временного задержания транспортных средств.

Задержание авто часто производится без надлежащих законных оснований. Такая проблема довольно распространена в крупных городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и т. д. По имеющейся информации, за 2021 год инспекторы по парковке временно задержали 53 875 транспортных средств, а в 2022 году эта цифра составила 43 200 транспортных средств.

По данным, полученным от Национальной полиции, общее количество транспортных средств, доставленных на специальные площадки для временного хранения в г. Киеве за 2021−2022 годы, составляет 98 952 транспортных средства.

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В то же время города Украины находятся под массированными ракетными ударами, поэтому, чтобы сохранить собственные жизни и здоровье во время воздушной тревоги, водители вынуждены быстро покидать транспортные средства для поиска укрытия. В результате часто нарушают правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта (что является основанием для применения временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке).

«В таком случае, с нравственной и моральной точки зрения недопустимо требовать от водителей не нарушать правила остановки или стоянки, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не о соблюдении Правил дорожного движения», — говорится в документе.

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