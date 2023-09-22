За какие нарушения можно лишиться водительских прав в Польше — Finance.ua

За какие нарушения можно лишиться водительских прав в Польше Сегодня 21:33 — Личные финансы

За какие нарушения можно лишиться водительских прав в Польше

В Польше действуют правила, позволяющие лишать водительских прав на 3 месяца. Однако они работают только в очень специфических случаях. На самом деле есть три сценария. Сегодня подробно расскажем о каждом из них.

Для управления транспортным средством определенной категории необходимо пройти курс обучения, сдать государственный экзамен и получить водительские права. Без этого пути, а особенно его конечного элемента, легально сесть за руль автомобиля в Польше нельзя. Если водитель поступит иначе, ему может грозить штраф в размере от 1500 злотых. В случае судебного разбирательства максимальный штраф может достигать 30 000 злотых. Поэтому неудивительно, что одним из самых серьезных наказаний для водителей является лишение водительских прав.

Лишение водительских прав в Польше

Запрет обычно носит временный характер. Всегда ли это должно быть результатом решения суда? Нет. Правилами предусмотрен ряд случаев, когда водитель лишается водительских прав на основании решения старосты. Основанием для этого станет информация, присланная подразделением полиции. Законное основание для этого — art. 102 ust. 1 Закона о водителях транспортных средств.

Лишение водительских прав за превышение скорости

Первый случай, когда водитель лишится водительских прав на 3 месяца, — это превышение скоростного режима. Староста заблокирует документ в базе данных CEPiK в ситуации, когда «водитель превысил скорость более чем на 50 км/ч в населенном пункте». Такая возможность предусмотрена art. 102 ust. 1 pkt 4 Закона о водителях транспортных средств.

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Слишком быстрая езда в городе со скоростью более 50 км/ч по-прежнему является правонарушением. Это означает, что помимо потери водительских прав водителю грозит еще и штраф. Это будет:

1500 злотых при превышении скорости на 51−60 км/ч. К штрафу будут добавлены 13 штрафных баллов;

2000 злотых при превышении скорости на 61−70 км/ч. К штрафу будут добавлены 14 штрафных баллов.



2500 злотых при превышении скорости не менее чем на 71 км/ч. К штрафу будут добавлены 15 штрафных баллов.



Если водителя остановили за слишком быструю езду по городу и его уже лишили водительских прав на 3 месяца, при этом водитель нарушает запрет и снова садится за руль, его наказание могут продлить. В таком случае водитель получит штраф, при этом надо учитывать, что староста продлит срок лишения водительских прав до 6 месяцев. Основания для таких действий предусмотрены art. 102 ust. 1d Закона о водителях транспортных средств.

Еще один такой поступок приведет к запрету на вождение. Срок ее действия определит суд.

Лишение водительских прав за перевозку слишком большого количества пассажиров

Водитель также может лишиться водительских прав на 3 месяца за перевозку слишком большого количества пассажиров в транспортном средстве. Однако здесь решающее значение имеют два положения:

аrt. 102 ust. 1 pkt 5 Закона о водителях транспортных средств, где указано, что «староста выносит административное решение о приостановлении действия водительского удостоверения, если водитель автотранспортного средства осуществляет перевозку лиц в количестве, превышающем количество мест, указанных в регистрационном удостоверении или вытекающие из предназначения транспортного средства, не подлежащего перевозке людей».

аrt. 102 ust. 1a Закона о водителях транспортных средств, в которой указано, что вышеуказанное положение должно применяться при перевозке более трех человек в легковом автомобиле, грузовом автомобиле или прицепе, запряженном сельскохозяйственным трактором или тихоходным транспортным средством, сверх предела, указанного в регистрационном удостоверении.



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Стоит помнить, что вышеуказанная санкция не единственная. Водителю все еще грозит штраф. За каждого лишнего пассажира он получит штраф в размере 300 злотых. Размер штрафа не может превышать 3000 злотых. Кроме того, он также получит от 6 до 15 штрафных очков. Количество баллов также зависит от количества лишних пассажиров.

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