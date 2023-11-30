Доставка водительского удостоверения: ответы на часто задаваемые вопросы о замене документа в «Дія» — Finance.ua

Доставка водительского удостоверения: ответы на часто задаваемые вопросы о замене документа в «Дія» Сегодня 16:01 — Личные финансы

Доставка водительского удостоверения: ответы на часто задаваемые вопросы о замене документа в «Дія»

В «Дія» ответили на популярные вопросы на тему замены водительского удостоверения и его доставки.

Так, после подачи заявления о замене документа в системе некоторое время все еще будет отображаться старое удостоверение. Если причиной замены указана потеря, то старая версия документа исчезнет сразу после подачи заявления.

Если документ был получен через сервис доставки, то удостоверение появится в приложении после того, как сервисный центр отметит в реестре статус «Выдано».

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Заменить водительское удостоверение за границей тоже можно. Для этого можно отправить заявку через приложение государственных услуг, чтобы получить цифровой аналог документа.

Если хотите иметь на руках физический вариант, тогда придется обратиться в государственное предприятие «Документ» или заказать через кабинет водителя его доставку в одну из следующих стран:

Польша;

Германия;

Чехия;

Италия.

Справка Finance.ua:

в приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения;

электронный сервис в Украине становится все более популярным. Наибольшим спросом среди водителей пользуется услуга онлайн обмена водительского удостоверения. За первые 10 месяцев 2022 года было выдано 502 527 водительских удостоверений в связи с обменом, потерей или похищением, а за аналогичный период 2023 года — на 163 тысячи больше;



в «Дія» можно заказать обмен или восстановление водительского удостоверения с доставкой на отделение Укрпочты или курьером домой.



Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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