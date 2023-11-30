Доставка водительского удостоверения: ответы на часто задаваемые вопросы о замене документа в «Дія» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доставка водительского удостоверения: ответы на часто задаваемые вопросы о замене документа в «Дія»

Личные финансы
27
Доставка водительского удостоверения: ответы на часто задаваемые вопросы о замене документа в «Дія»
Доставка водительского удостоверения: ответы на часто задаваемые вопросы о замене документа в «Дія»
В «Дія» ответили на популярные вопросы на тему замены водительского удостоверения и его доставки.
Так, после подачи заявления о замене документа в системе некоторое время все еще будет отображаться старое удостоверение. Если причиной замены указана потеря, то старая версия документа исчезнет сразу после подачи заявления.
Если документ был получен через сервис доставки, то удостоверение появится в приложении после того, как сервисный центр отметит в реестре статус «Выдано».
Читайте также
Заменить водительское удостоверение за границей тоже можно. Для этого можно отправить заявку через приложение государственных услуг, чтобы получить цифровой аналог документа.
Если хотите иметь на руках физический вариант, тогда придется обратиться в государственное предприятие «Документ» или заказать через кабинет водителя его доставку в одну из следующих стран:
  • Польша;
  • Германия;
  • Чехия;
  • Италия.

Справка Finance.ua:

  • в приложении «Дія» теперь можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения;
  • электронный сервис в Украине становится все более популярным. Наибольшим спросом среди водителей пользуется услуга онлайн обмена водительского удостоверения. За первые 10 месяцев 2022 года было выдано 502 527 водительских удостоверений в связи с обменом, потерей или похищением, а за аналогичный период 2023 года — на 163 тысячи больше;
  • в «Дія» можно заказать обмен или восстановление водительского удостоверения с доставкой на отделение Укрпочты или курьером домой.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Мета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.