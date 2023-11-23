Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий — Finance.ua

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Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий

Личные финансы
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Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий
Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий
Будущие водители уже могут сдавать теоретический экзамен в сервисном центре МВД без обучения в автошколе.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Вступило в силу правительственное постановление, которым утвержден механизм сдачи теоретического экзамена для допуска к управлению транспортными средствами после самостоятельной подготовки», — отметил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.
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Также сдать теоретический экзамен можно будет и в Центрах предоставления административных услуг. Для этого следует переподписать согласованные решения с сервисными центрами МВД.
Для сдачи теоретических экзаменов Центрам предоставления административных услуг необходимо оснастить соответствующими техническими средствами контроля с использованием фото-, видео- и аудиофиксации.

Где брать теоретический материал

Лица, решившие самостоятельно овладеть теоретическим материалом, могут использовать печатную или электронную учебную литературу или учить правила дорожного движения в соответствии с темами типовой учебной программы.
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Будущие водители могут воспользоваться полезным онлайн-тренажером по ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Он отображает все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене.

Как проходит экзамен

Лицо должно сообщить администратору сервисного центра МВД, что самостоятельно овладело теоретическим учебным материалом на соответствующую категорию транспортного средства. Стоимость сдачи теоретического экзамена — 13 грн.
Для сдачи теоретического экзамена необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан.
Следующая попытка будет возможна не раньше 10 дней. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться. Есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.
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В случае успешной сдачи теоретической части экзамена будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и начинают практическое обучение.
После успешной сдачи практического экзамена в автошколе лицо сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.
Инфографика: <a href="https://hsc.gov.ua/">hsc.gov.ua/</a>
Инфографика: hsc.gov.ua/

Какие документы нужны для сдачи экзамена

Для прохождения тестирования будущие водители обращаются в любой удобный сервисный центр МВД. Они должны получить талон записи через функционал э-запись или через терминал сервисного центра МВД.
С собой нужно взять следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);
  • медицинская справка, подтверждающая допущение к управлению транспортным средством выбранной категории;
  • идентификационный номер;
  • имеющееся водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).
Инфографика: <a href="https://hsc.gov.ua/">hsc.gov.ua/</a>
Инфографика: hsc.gov.ua/
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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