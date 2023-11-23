Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий — Finance.ua

Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий Сегодня 09:01 — Личные финансы

Как получить водительское удостоверение с самоподготовкой: алгоритм действий

Будущие водители уже могут сдавать теоретический экзамен в сервисном центре МВД без обучения в автошколе.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Вступило в силу правительственное постановление, которым утвержден механизм сдачи теоретического экзамена для допуска к управлению транспортными средствами после самостоятельной подготовки», — отметил заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

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Также сдать теоретический экзамен можно будет и в Центрах предоставления административных услуг. Для этого следует переподписать согласованные решения с сервисными центрами МВД.

Для сдачи теоретических экзаменов Центрам предоставления административных услуг необходимо оснастить соответствующими техническими средствами контроля с использованием фото-, видео- и аудиофиксации.

Где брать теоретический материал

Лица, решившие самостоятельно овладеть теоретическим материалом, могут использовать печатную или электронную учебную литературу или учить правила дорожного движения в соответствии с темами типовой учебной программы.

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Будущие водители могут воспользоваться полезным онлайн-тренажером по ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Он отображает все вопросы , которые будут на теоретическом экзамене.

Как проходит экзамен

Лицо должно сообщить администратору сервисного центра МВД, что самостоятельно овладело теоретическим учебным материалом на соответствующую категорию транспортного средства. Стоимость сдачи теоретического экзамена — 13 грн.

Для сдачи теоретического экзамена необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан.

Следующая попытка будет возможна не раньше 10 дней. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители мог лучше подготовиться. Есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.

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В случае успешной сдачи теоретической части экзамена будущие водители обращаются в любое аккредитованное учебное заведение и начинают практическое обучение.

После успешной сдачи практического экзамена в автошколе лицо сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.

Какие документы нужны для сдачи экзамена

Для прохождения тестирования будущие водители обращаются в любой удобный сервисный центр МВД. Они должны получить талон записи через функционал э-запись или через терминал сервисного центра МВД.

С собой нужно взять следующие документы:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);

медицинская справка, подтверждающая допущение к управлению транспортным средством выбранной категории;

идентификационный номер;

имеющееся водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

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