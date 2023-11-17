Онлайн-запись на практические экзамены по вождению стала еще доступнее: что изменилось — Finance.ua

Онлайн-запись на практические экзамены по вождению стала еще доступнее: что изменилось Сегодня 16:15 — Личные финансы

Онлайн-запись на практические экзамены по вождению стала еще доступнее: что изменилось

МВД открыло онлайн-запись на практические экзамены на 3 недели вперед.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Сейчас кандидаты в водители по всей Украине могут дистанционно оформить талоны на практические экзамены через функционал е-запись.

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«В связи с большим спросом на практические экзамены и большим количеством обращений, для будущих водителей с сегодняшнего дня увеличивается срок записи через функционал е-запись на 3 недели вперед. То есть, кандидатам в водители предоставлена возможность выбрать онлайн талоны на практические экзамены на 21 день», — сказано в сообщении.

Это касается исключительно записи на практический экзамен онлайн.

«Выдача талонов на теоретический экзамен через е-запись остается без изменений — на 14 дней вперед», — добавили в МВД.

Запись через терминал в сервисном центре МВД на теоретические и практические экзамены, регистрационные действия с транспортными средствами, обмен и восстановление водительского удостоверения осуществляется на текущий и 3 дня вперед.

Напомним, в Украине вступил в силу закон , который предусматривает штрафы за нарушения подготовки водителей и разрешает самоподготовку для сдачи теоретических экзаменов на права.

Нарушение должностными лицами учебных заведений влечет наложение штрафа от пятисот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 8500 грн до 13 600 грн.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе.

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