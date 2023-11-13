В Киеве минимум треть водителей не платят за парковку — Finance.ua

В Киеве минимум треть водителей не платят за парковку Сегодня 20:02 — Личные финансы

В Киеве минимум треть водителей не платят за парковку

По меньшей мере треть киевских водителей не платят за парковку. Об этом сообщает ОО «Пассажиры Киева» со ссылкой на данные, полученные от Инспекции по парковке.

По статистике, в сентябре этого года инспекторы проверили 16 881 автомобилей и выписали 6 173 штрафа за неуплаченную парковку — это 37% от всех проверенных автомобилей. В октябре провели 18 267 проверок и выписали 6 929 штрафов — 38%.

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«То есть на каждые десять авто на уличных паркоместах не менее трех — это те, которые стоят без оплаты за парковку. А на самом деле показатель выше, ведь постановление выписывается не сразу, а через 10 минут после первой проверки, во время которой водитель может успеть оплатить парковку», — комментируют «Пассажиры Киева».

Как говорится в сообщении, чтобы повышать культуру парковки среди водителей и получать больше поступлений от парковки, Киеву нужно больше парковочных инспекторов. Это одна из причин того, что в центре часто происходит хаос с парковкой и очень трудно найти свободные паркоместа.

«В центр едут многие автовладельцы без особой надобности. Еще и с пониманием того, что за парковку платить они не будут, даже если у них есть возможность добраться до нужного места общественным транспортом. Некоторые люди перестали им пользоваться из-за проблемы остановки во время воздушных тревог.

Недостаточное количество инспекторов и, как следствие низкий риск получить штраф, вдобавок с малым размером штрафа не стимулирует к тому, чтобы водители добросовестно платили за парковку", — подытожили в ОО.

Так, штраф за неоплаченную парковку в центре составляет 350 грн (со скидкой 50%), а оплата за 10-часовую стоянку — те же 350 грн.

Поэтому транспортные эксперты просят столичные власти увеличить количество инспекторов и сделать проверки системными по всему городу.

Справка Finance.ua:

в Киеве с 7 ноября 2022 года начали действовать новые тарифы для платной парковки автомобилей. Однако с 4 апреля оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» в Киеве временно приостановлена ​​до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров;

как писало «Суспільне», несвоевременное подписание договора для проведения платежей от руководства «Киевтранспарксервиса» нанесло ущерб городскому бюджету в миллионы гривен — бесплатная парковка обходится Киеву около 350 000 гривен недополучения в бюджет ежедневно;



с 16 мая возобновилась оплата за парковку через мобильное приложение Киев Цифровой. Оплачивать парковку необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни — парковка остается бесплатной;



отметим, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не проводят эвакуацию автомобилей.



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