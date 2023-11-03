Штраф за админнарушения теперь можно оплатить в «Дії» — Finance.ua

Штраф за админнарушения теперь можно оплатить в «Дії» Сегодня 15:17 — Личные финансы

Штраф за админнарушения теперь можно оплатить в «Дії»

Теперь украинцы могут получить электронное постановление по делу об административном нарушении и уплатить штраф в «Дії».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«К админнарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в частности штраф. Отныне его можно оплатить в несколько кликов в Дії без походов в суд и очередей», — сказано в сообщении.

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Как говорят в Минцифры, раньше для уплаты штрафа за админнарушения приходилось приходить в суд, часами стоять в очереди, чтобы получить бумажное судебное решение и реквизиты для уплаты. А потом идти в банк и оплалчивать штраф по квитанции.

Как уплатить штраф в Дії:

Авторизироваться в приложении Дія. Перейти к разделу Услуги — Штрафы — Судебные штрафы. Выбрать нужный штраф и оплатить его.

Или:

Перейти к разделу Услуги — Судебные дела. Выбрать судебное дело, по которому выписан штраф. Вы увидите об этом отметку на карточке. Уплатить штраф.

Квитанция автоматически поступит в суд. После зачисления средств ваше дело закроют.

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