Штраф за админнарушения теперь можно оплатить в «Дії» — Finance.ua

Штраф за админнарушения теперь можно оплатить в «Дії»
Теперь украинцы могут получить электронное постановление по делу об административном нарушении и уплатить штраф в «Дії».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«К админнарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в частности штраф. Отныне его можно оплатить в несколько кликов в Дії без походов в суд и очередей», — сказано в сообщении.
Как говорят в Минцифры, раньше для уплаты штрафа за админнарушения приходилось приходить в суд, часами стоять в очереди, чтобы получить бумажное судебное решение и реквизиты для уплаты. А потом идти в банк и оплалчивать штраф по квитанции.
Как уплатить штраф в Дії:
- Авторизироваться в приложении Дія.
- Перейти к разделу Услуги — Штрафы — Судебные штрафы.
- Выбрать нужный штраф и оплатить его.
Или:
- Перейти к разделу Услуги — Судебные дела.
- Выбрать судебное дело, по которому выписан штраф. Вы увидите об этом отметку на карточке.
- Уплатить штраф.
Квитанция автоматически поступит в суд. После зачисления средств ваше дело закроют.
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