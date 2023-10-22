В каких госучреждениях можно использовать «Дія»: список услуг — Finance.ua

В каких госучреждениях можно использовать «Дія»: список услуг
Бумаги и ксерокопии постепенно уходят в прошлое. Диджитализация Украины помогает избавиться от бюрократических проволочек, чтобы граждане смогли быстро и в удобной форме воспользоваться популярными услугами.
В «Дія» напомнили, какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете.
Для регистрации в центрах занятости украинцам больше не нужно носить бумажные подлинники документов. Теперь ID-карту, загранпаспорт, справку внутреннего переселенца или карту налогоплательщика можно предоставить через «Дія».
То же правило действует и при смене имени или регистрации брака — достаточно поделиться данными из приложения. В Управлении социальной защиты населения принимают не только паспорт и свидетельство с номером налогоплательщика, но и документ о рождении ребенка. Их придется предоставить, чтобы оформить денежную помощь. Принимают электронную версию документов даже Государственная налоговая служба и Пенсионный фонд.
С помощью «Дія.Підпис» можно войти в личный кабинет, а электронные паспорта и справки отправить в территориальные центры через программу.
Кроме того, ID-карту или загранпаспорт можно удобно отправить представителю сервисного центра Министерства внутренних дел для регистрации авто или смены водительского удостоверения.
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