В каких госучреждениях можно использовать «Дія»: список услуг — Finance.ua

В каких госучреждениях можно использовать «Дія»: список услуг Сегодня 15:23 — Личные финансы

В каких госучреждениях можно использовать «Дія»: список услуг

Бумаги и ксерокопии постепенно уходят в прошлое. Диджитализация Украины помогает избавиться от бюрократических проволочек, чтобы граждане смогли быстро и в удобной форме воспользоваться популярными услугами.

В «Дія» напомнили , какие государственные учреждения уже принимают документы из фирменного приложения или признают электронную подпись, с помощью которой можно авторизоваться в личном кабинете.

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Для регистрации в центрах занятости украинцам больше не нужно носить бумажные подлинники документов. Теперь ID-карту, загранпаспорт, справку внутреннего переселенца или карту налогоплательщика можно предоставить через «Дія».

То же правило действует и при смене имени или регистрации брака — достаточно поделиться данными из приложения. В Управлении социальной защиты населения принимают не только паспорт и свидетельство с номером налогоплательщика, но и документ о рождении ребенка. Их придется предоставить, чтобы оформить денежную помощь. Принимают электронную версию документов даже Государственная налоговая служба и Пенсионный фонд.

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С помощью «Дія.Підпис» можно войти в личный кабинет, а электронные паспорта и справки отправить в территориальные центры через программу.

Кроме того, ID-карту или загранпаспорт можно удобно отправить представителю сервисного центра Министерства внутренних дел для регистрации авто или смены водительского удостоверения.

Мета По материалам:

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