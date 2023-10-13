Кабмин запускает в «Дія» информационный сервис о Пунктах несокрушимости — Finance.ua

Кабмин запускает в «Дія» информационный сервис о Пунктах несокрушимости Сегодня 16:14

Кабмин запускает в «Дія» информационный сервис о Пунктах несокрушимости

Кабинет Министров принял постановление о запуске в приложении «Дія» информационного сервиса о Пунктах несокрушимости.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 октября.

«По поручению Президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале „Дія“», — сказал Шмыгаль.

По его словам, в «Дія» украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.

«Таким образом местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки», — пояснил премьер.

«Готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям», — подчеркнул он.

На сегодняшний день, по словам Шмыгаля, уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

Кроме того, готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры близится к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями.

Справка Finance.ua:

осенью 2022 года после начала воздушных атак россии на украинскую энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости — мест, где всегда есть свет, тепло и связь;

так, например, столичные власти потратили почти 50 миллионов гривен из резервного фонда бюджета Киева на обустройство «пунктов несокрушимости» в городе;



Также отметим, что в Украине будут пересмотрены зимние графики отключения электроэнергии. В частности, для достижения равномерного распределения ресурса изменятся очередность и список потребителей, которые попадут под ограничение электроснабжения. Что изменится — рассказали здесь.

Економічна Правда По материалам:

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