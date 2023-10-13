Кабмин запускает в «Дія» информационный сервис о Пунктах несокрушимости — Finance.ua

Кабмин запускает в «Дія» информационный сервис о Пунктах несокрушимости
Кабинет Министров принял постановление о запуске в приложении «Дія» информационного сервиса о Пунктах несокрушимости.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства 13 октября.
«По поручению Президента сегодня принимаем постановление об отображении этих локаций в приложении и на портале „Дія“», — сказал Шмыгаль.
По его словам, в «Дія» украинцы будут видеть, где расположен ближайший к ним пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.
«Таким образом местные власти будут оперативно реагировать на жалобы и устранять все недостатки», — пояснил премьер.
«Готовимся ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям», — подчеркнул он.
На сегодняшний день, по словам Шмыгаля, уже развернута сеть из 13 тысяч Пунктов несокрушимости, где люди будут иметь свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.
Кроме того, готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры близится к 100%. Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями.
Справка Finance.ua:
- осенью 2022 года после начала воздушных атак россии на украинскую энергетику, по инициативе президента Украины была развернута сеть Пунктов несокрушимости — мест, где всегда есть свет, тепло и связь;
- так, например, столичные власти потратили почти 50 миллионов гривен из резервного фонда бюджета Киева на обустройство «пунктов несокрушимости» в городе;
- Также отметим, что в Украине будут пересмотрены зимние графики отключения электроэнергии. В частности, для достижения равномерного распределения ресурса изменятся очередность и список потребителей, которые попадут под ограничение электроснабжения. Что изменится — рассказали здесь.
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