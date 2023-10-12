В Украине развернули 13 тысяч «Пунктов несокрушимости» — Finance.ua

В Украине развернули 13 тысяч «Пунктов несокрушимости» Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В Украине развернули 13 тысяч «Пунктов несокрушимости»

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что на территории Украины уже развернуты 13 тысяч «Пунктов несокрушимости».

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В первую очередь мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан. Мы готовимся к любым действиям врага, тем более что мы все научились в прошлом году реагировать на такие вызовы», — заявил Клименко в эфире всеукраинского телемарафона «Единые новости».

Министерство внутренних дел создало Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению создания нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии. В него вошли представители всех основных министерств и ведомств.

«Этот штаб работает круглосуточно. Соответственно, такие же штабы есть на данный момент во всех регионах нашего государства, там работают правоохранители, работники ГСЧС, военнослужащие НГУ, представители министерств энергетики, здравоохранения и т. д. Поэтому алгоритмы все выписаны, мы получаем информацию в онлайн-режиме. На любое изменение оперативной ситуации будем реагировать довольно быстро», — отметил министр.

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В чрезвычайных случаях сразу будет увеличено количество патрулей Национальной полиции — как минимум в полтора раза. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в экстренном режиме должны своевременно приехать и помочь нашим гражданам не только устранить чрезвычайное происшествие, а также подключить генераторы и оказать максимальную помощь.

Кроме этого, Игорь Клименко рассказал, что развернуты 13 тысяч «Пунктов несокрушимости» на территории нашего государства. Министерство внутренних дел также развернуло 2000 таких пунктов.

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«Также имеем от наших международных партнеров помощь — это 2000 генераторов, которые мы можем применять и помогать нашим людям, если это будет необходимо», — добавил Клименко.

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