Глава «Нафтогаза»: Киев зимой будет с отоплением, несмотря на предостережения Кличко — Finance.ua

Глава «Нафтогаза»: Киев зимой будет с отоплением, несмотря на предостережения Кличко Сегодня 14:03 — Энергетика

Глава «Нафтогаза»: Киев зимой будет с отоплением, несмотря на предостережения Кличко

«Нафтогаз» во время отопительного сезона готов обеспечить всех потребителей природным газом и накопил соответствующие объемы, чтобы обеспечить это.

Об этом заявил глава правления НАК Алексей Чернышев в интервью LB.ua.

«Уверяю наших потребителей — а это не только домохозяйства, но и муниципалитеты, города, общины, предприятия ТКЭ, что мы активно заключаем договоры на поставку природного газа. С большинством уже заключили и готовы обеспечить постоянное прохождение зимы с точки зрения объемов наших мощностей. В Киеве в частности», — сказал он.

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Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в столице под угрозой из-за задолженности государства. Он отмечал, что речь идет о компенсации разницы в тарифах на тепло и водоснабжение.

Чернышев говорит, что это действительно открытый вопрос. И у него есть определенная история.

«Хочу заметить, что конечным получателем разницы в тарифах является фактически сам Нафтогаз», — говорит Чернышев.

По его словам, к этой зиме «Нафтогаз» готовится ответственно.

«Ждем ли более холодной? Зима будет более холодной, но, по прогнозам, в частности международным, она не ожидается суровой и экстремальной. Потому достаточно уверенно входим в зиму. А необходимость экономии — очень важная тема. Для меня она одна из приоритетных», — говорит Чернышев.

По его словам, к сожалению, Украина среди наиболее неэффективных государств с точки зрения потребления энергии, в частности природного газа. И это должно измениться коренным образом, должно измениться срочно.

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«Здесь есть две дороги. Первая — введение рынка энергии: она должна стоить столько, сколько стоит на рынке, чтобы к ней было соответствующее отношение. Вторая (то, что должно происходить одновременно) — это введение энергоэффективных мер. Очень трудно мотивировать инвестиции в энергоэффективность на уровне хозяйства (и маленького, и большого), когда цена на энергию, в том числе природный газ, регулируемая», — подчеркнул он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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