В Минэнерго отчитались о готовности к новому отопительному сезону — Finance.ua

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В Минэнерго отчитались о готовности к новому отопительному сезону

Казна и Политика
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В Минэнерго отчитались о готовности к новому отопительному сезону
В Минэнерго отчитались о готовности к новому отопительному сезону
Украина готова к началу отопительного сезона. Накопившихся запасов газа и объектов генерации достаточно. В некоторых областях еще идут ремонты объектов.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.
Для успешного прохождения отопительного сезона Украина планировала накопить 14,7 млрд куб газа, а на прошлой неделе эта отметка уже превысила 15,7 млрд куб. Согласно графику, продолжается масштабная ремонтная кампания всех объектов генерации и распределения электроэнергии. В частности, на прошлой неделе вышли из текущих ремонтов три мощных блока тепловых электростанций", — сказала Гринчук.

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Она подчеркнула, что подготовка объектов генерации и систем передачи происходит умеренно во всех регионах страны. В то же время в прифронтовых регионах подготовка к зимнему сезону усложняется из-за обстрелов.
По словам Гринчук, ремонтные бригады неоднократно попадали под обстрелы, среди членов бригад есть погибшие и раненные.
Напомним, в Киеве начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры — больницы, школы и сады по заявкам их руководителей.
Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергосистема Украины находится под комплексной защитой, и магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. Однако, по его словам, без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет «сложно пройти».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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