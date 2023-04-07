Через безоплатне паркування Київ недоотримує близько 350 тисяч гривень щодня — Finance.ua

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Через безоплатне паркування Київ недоотримує близько 350 тисяч гривень щодня

Казна та Політика
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Через безоплатне паркування Київ недоотримує близько 350 тисяч гривень щодня
Через безоплатне паркування Київ недоотримує близько 350 тисяч гривень щодня
Через несвоєчасне підписання договору для проведення платежів від керівництва «Київтранспарксервісу» тимчасово ввели безкоштовне паркування на муніципальних майданчиках.
За інформацією джерел Суспільного в Київській адміністрації стало відомо, що це завдало збитків міському бюджету у мільйони гривень.
«Сам Київтранспарксервіс теж постраждав від недбалості. Адже кошти, що надходять за паркування в кількості 40%, зараховуються саме на рахунок комунального підприємства. Інші 60% направляються до бюджету столиці», — поінформували у відомстві.
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Планове надходження в бюджет за оплату паркування через мобільний додаток на 2023 рік повинно складати 121 мільйон гривень, тобто близько 10 мільйонів на місяць, однак ці кошти не надходять до бюджету.
Як зазначили у відомстві, безкоштовне паркування обходиться Києву близько 350 000 гривень недоотримання в бюджет щодня.

Що відомо про паркування у столиці

У Києві з 7 листопада 2022 року почали діяти нові тарифи для платного паркування автомобілів. Їх розрахували у КП «Київтранспарксервіс» згідно з чинним законодавством.
Тарифи пройшли процедуру громадського обговорення та затверджені розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації.
З 4 квітня оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» у Києві тимчасово призупинили. У КМДА зазначили, що це триватиме до завершення юридичних процедур, пов’язаних з оновленням договорів.
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За матеріалами:
suspilne.media
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