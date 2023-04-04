В Києві тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках — Finance.ua

В Києві тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках Сьогодні 11:16 — Особисті фінанси

В Києві тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках

Оплату паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов’язаних із оновленням договорів.

Про це повідомляє КМДА.

Зміни будуть відображені у додатку «Київ Цифровий». Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.

Інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.

Також нагадуємо, що на вулицях міста працюють «паркувальники»-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.

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