Українці почали купувати дорожчі автомобілі — Finance.ua
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Українці почали купувати дорожчі автомобілі

Особисті фінанси
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Українці почали купувати дорожчі автомобілі
Українці почали купувати дорожчі автомобілі
За перші два місяці поточного року в Україні значно виросла середня вартість проданих нових автомобілів. Тепер вона становить 33,5 тис. євро, хоча ще рік тому за перші 2 ще довоєнних місяці 2022 року середня вартість проданих нових автомобілів становила 27,7 тис. євро. Тобто виросла на 21% в еквіваленті в євро.
Про це повідомляє Auto-Consulting.
«У першу чергу такий ріст середньої вартості нових автомобілів, що купуються в нашій країні, викликаний спадом продажів і майже відходом з ринку бюджетних автомобілів сегменту Low Cost», — сказано в повідомленні.
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Якщо на початку 2023 року доля бюджетних авто на українському ринку складала 5,5%, то минулого року цей показник складав більше 12% у грошовому еквіваленті.
Українці почали купувати дорожчі автомобілі
Крім того, значно виросла доля продажі в середньому та преміальному сегментах авторинку в грошовому еквіваленті. Тепер доля Volume-сегменту становить 53% (рік тому 51%), доля Premium-сегменту — 41% (рік тому 33,6%). Все це в переводі у євро-витратах на куплені автомобілі.
Крім того, на зниження продажів бюджетних авто вплинули й активні поставки вживаних автомобілів з Європи та Америки, які фактично зайняли нішу лоу-костів.
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Середня вартість проданого автомобіля в Україні зростає протягом усього минулого року. За підсумками 2022 року середня вартість авто в Україні становила 30,7 тис. євро. Хоча в кінці року становила близько 32 тис. євро.
Тобто за перші місяці поточного року середня ціна ще зросла і досягла показника в 33,5 тис. євро.
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Дивлячись за динамікою останніх місяців, середня вартість автомобілів, що купують українці, може ще трохи вирости. Але значного росту експерти не очікують, оскільки доля бюджетних авто й так значно впала за останній рік.
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За матеріалами:
Auto-Consulting
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