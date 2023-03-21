Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому — Finance.ua

Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому, www.renault.com.ua

Скорочення виробництва нових легковиків з дизельними агрегатами, викликане «закручуванням екологічних гайок» індустріальними регуляторами, істотно впливає на перелік моделей, які охоче купують українські автомобілісти. Європейські тренди на планомірне скорочення виробництва дизельних авто мають очевидну причину: необхідність буквально «влізти» у жорсткі обмеження чинного екологічного стандарту Euro 6 примушує інженерів створювати дедалі складніші багатоступеневі системи очищення відпрацьованих газів від шкідливих речовин і часток сажі. Як наслідок, вартість легкових автомобілів зростає, що фактично зводить очікувані вигоди від володіння дизельною технікою нанівець.

Навесні 2022 року аналітичне бюро Statista оприлюднило результати дослідження, яке визначило зміни у попиті на нові дизельні авто серед клієнтів у країнах Єврозони протягом 5 років. Згідно з цим документом, середній рівень продажів такої техніки у Європі з 2015 до 2019 року зменшився з 52% до 32%, причому в Ірландії та Люксембурзі, де купували переважно дизельні легковики (71% ринку в 2015-му), попит на них скоротився до 46 і 44% відповідно. А лідером цієї масової «дедизелізації» стала Греція, де ринкова частка таких авто впала більш ніж наполовину — з 63 до 27%.

Найсвіжіші дані вражають навіть більше: наприклад, за даними JATO Dynamics, у жовтні 2022 року дизельний двигун мав лише один з шести проданих європейським клієнтам нових легковиків.

А що із дизелями в Україні? Тим часом в Україні, де нові авто «на солярці» традиційно не мали шаленого попиту через вищу вартість (якщо порівнювати з аналогічними бензиновими моделями), ситуація істотно відрізняється: за підсумками продажів у лютому поточного року дизелі «відгризли» пару відсотків у бензинових авто. І хоч в цілому останні мають істотну перевагу (48% продажів нових авто з бензиновими двигунами проти 23% у дизельної техніки), такий феномен становить неабиякий інтерес. Які моделі купують активніше — розповіли аналітики Тим часом в Україні, де нові авто «на солярці» традиційно не мали шаленого попиту через вищу вартість (якщо порівнювати з аналогічними бензиновими моделями), ситуація істотно відрізняється: за підсумками продажів у лютому поточного року дизелі «відгризли» пару відсотків у бензинових авто. І хоч в цілому останні мають істотну перевагу (48% продажів нових авто з бензиновими двигунами проти 23% у дизельної техніки), такий феномен становить неабиякий інтерес. Які моделі купують активніше — розповіли аналітики auto.ria.

Найпопулярніші нові дизельні легковики в Україні

Renault Duster (134 нових авто) BMW X7 Mercedes-Benz GLE Toyota Land Cruiser Skoda Kodiaq BMW X5 Peugeot 3008 Mercedes-Benz GLS Renault Express Land Rover Range Rover Citroen Berlingo

Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Staria, Hyundai Santa Fe (по 22 авто на кожну модель)

BMW X6

Peugeot 2008

Opel Grandland

Lexus LX

Volkswagen Arteon, Land Rover Range Rover Sport (по 11 авто)

Mercedes-Benz GLC

Volvo XC60

Mercedes-Benz Vito



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