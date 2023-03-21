Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому — Finance.ua
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Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому

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Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому
Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому, www.renault.com.ua
Скорочення виробництва нових легковиків з дизельними агрегатами, викликане «закручуванням екологічних гайок» індустріальними регуляторами, істотно впливає на перелік моделей, які охоче купують українські автомобілісти. Європейські тренди на планомірне скорочення виробництва дизельних авто мають очевидну причину: необхідність буквально «влізти» у жорсткі обмеження чинного екологічного стандарту Euro 6 примушує інженерів створювати дедалі складніші багатоступеневі системи очищення відпрацьованих газів від шкідливих речовин і часток сажі. Як наслідок, вартість легкових автомобілів зростає, що фактично зводить очікувані вигоди від володіння дизельною технікою нанівець.
Навесні 2022 року аналітичне бюро Statista оприлюднило результати дослідження, яке визначило зміни у попиті на нові дизельні авто серед клієнтів у країнах Єврозони протягом 5 років. Згідно з цим документом, середній рівень продажів такої техніки у Європі з 2015 до 2019 року зменшився з 52% до 32%, причому в Ірландії та Люксембурзі, де купували переважно дизельні легковики (71% ринку в 2015-му), попит на них скоротився до 46 і 44% відповідно. А лідером цієї масової «дедизелізації» стала Греція, де ринкова частка таких авто впала більш ніж наполовину — з 63 до 27%.
Найсвіжіші дані вражають навіть більше: наприклад, за даними JATO Dynamics, у жовтні 2022 року дизельний двигун мав лише один з шести проданих європейським клієнтам нових легковиків.
А що із дизелями в Україні? Тим часом в Україні, де нові авто «на солярці» традиційно не мали шаленого попиту через вищу вартість (якщо порівнювати з аналогічними бензиновими моделями), ситуація істотно відрізняється: за підсумками продажів у лютому поточного року дизелі «відгризли» пару відсотків у бензинових авто. І хоч в цілому останні мають істотну перевагу (48% продажів нових авто з бензиновими двигунами проти 23% у дизельної техніки), такий феномен становить неабиякий інтерес. Які моделі купують активніше — розповіли аналітики auto.ria.

Найпопулярніші нові дизельні легковики в Україні

  1. Renault Duster (134 нових авто)
  2. BMW X7
  3. Mercedes-Benz GLE
  4. Toyota Land Cruiser
  5. Skoda Kodiaq
  6. BMW X5
  7. Peugeot 3008
  8. Mercedes-Benz GLS
  9. Renault Express
  10. Land Rover Range Rover
  11. Citroen Berlingo
  12. Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Staria, Hyundai Santa Fe (по 22 авто на кожну модель)
  13. BMW X6
  14. Peugeot 2008
  15. Opel Grandland
  16. Lexus LX
  17. Volkswagen Arteon, Land Rover Range Rover Sport (по 11 авто)
  18. Mercedes-Benz GLC
  19. Volvo XC60
  20. Mercedes-Benz Vito
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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