Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому — Finance.ua

Рейтинг нових дизельних авто, які купували в Україні у лютому
Скорочення виробництва нових легковиків з дизельними агрегатами, викликане «закручуванням екологічних гайок» індустріальними регуляторами, істотно впливає на перелік моделей, які охоче купують українські автомобілісти. Європейські тренди на планомірне скорочення виробництва дизельних авто мають очевидну причину: необхідність буквально «влізти» у жорсткі обмеження чинного екологічного стандарту Euro 6 примушує інженерів створювати дедалі складніші багатоступеневі системи очищення відпрацьованих газів від шкідливих речовин і часток сажі. Як наслідок, вартість легкових автомобілів зростає, що фактично зводить очікувані вигоди від володіння дизельною технікою нанівець.
Навесні 2022 року аналітичне бюро Statista оприлюднило результати дослідження, яке визначило зміни у попиті на нові дизельні авто серед клієнтів у країнах Єврозони протягом 5 років. Згідно з цим документом, середній рівень продажів такої техніки у Європі з 2015 до 2019 року зменшився з 52% до 32%, причому в Ірландії та Люксембурзі, де купували переважно дизельні легковики (71% ринку в 2015-му), попит на них скоротився до 46 і 44% відповідно. А лідером цієї масової «дедизелізації» стала Греція, де ринкова частка таких авто впала більш ніж наполовину — з 63 до 27%.
Найсвіжіші дані вражають навіть більше: наприклад, за даними JATO Dynamics, у жовтні 2022 року дизельний двигун мав лише один з шести проданих європейським клієнтам нових легковиків.
А що із дизелями в Україні? Тим часом в Україні, де нові авто «на солярці» традиційно не мали шаленого попиту через вищу вартість (якщо порівнювати з аналогічними бензиновими моделями), ситуація істотно відрізняється: за підсумками продажів у лютому поточного року дизелі «відгризли» пару відсотків у бензинових авто. І хоч в цілому останні мають істотну перевагу (48% продажів нових авто з бензиновими двигунами проти 23% у дизельної техніки), такий феномен становить неабиякий інтерес. Які моделі купують активніше — розповіли аналітики auto.ria.
Найпопулярніші нові дизельні легковики в Україні
- Renault Duster (134 нових авто)
- BMW X7
- Mercedes-Benz GLE
- Toyota Land Cruiser
- Skoda Kodiaq
- BMW X5
- Peugeot 3008
- Mercedes-Benz GLS
- Renault Express
- Land Rover Range Rover
- Citroen Berlingo
- Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Staria, Hyundai Santa Fe (по 22 авто на кожну модель)
- BMW X6
- Peugeot 2008
- Opel Grandland
- Lexus LX
- Volkswagen Arteon, Land Rover Range Rover Sport (по 11 авто)
- Mercedes-Benz GLC
- Volvo XC60
- Mercedes-Benz Vito
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