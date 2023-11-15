С сегодняшнего дня можно заказать доставку водительского удостоверения на отделение Укрпочты: как это сделать — Finance.ua

С сегодняшнего дня можно заказать доставку водительского удостоверения на отделение Укрпочты: как это сделать Сегодня 16:05 — Личные финансы

С сегодняшнего дня можно заказать доставку водительского удостоверения на отделение Укрпочты: как это сделать

С сегодняшнего дня в Дії можно заказать обмен или восстановление водительского удостоверения с доставкой на отделение Укрпочты или курьером на дом.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«По-прежнему пользователи Дії через смартфон могут заказать услугу обмена водительского удостоверения в несколько кликов. Но теперь они имеют несколько вариантов получения изготовленного документа», — сказано в сообщении.

Какие теперь есть варианты получить водительское удостоверение:

забрать водительское удостоверение в сервисном центре МВД;

заказать доставку изготовленного водительского удостоверения в отделение Укрпочты или курьером на любой удобный адрес;

отказаться от пластикового документа и заказать только Е-удостоверение.

Услуга доступна водителям:

в случае негодности удостоверение для дальнейшего пользования (испорчено, записи не читаются и т. п. );

в случае изменения персональных данных лица (фамилии, имени, отчества или пола);

по желанию владельца (например, с целью получения более современного бланка или уточнения персональных данных латинскими буквами, замены фото и т. п. );

по истечении срока действия;

в случае кражи или потери.

Как произвести обмен или восстановление водительского удостоверения в Дії с доставкой от Укрпочты:

авторизоваться в приложении;

перейти в меню «Услуги» и нажать «Замена водительского удостоверения» или нажать на значок контекстного меню на цифровом водительском удостоверении и выбрать «Заменить удостоверение»;

указать причину замены документа;

выбрать тип удостоверения — цифровое+пластик;

указать способ доставки — самовывоз из отделения Укрпочты или доставка курьером по указанному адресу;

указать контактные данные;

оплатить услугу;

подписать заявление.

В течение 10 минут нужно оплатить услугу, в противном случае заявление аннулируется.

На рассмотрение онлайн-заявки, сформированной через Дію, предусмотрено до 3 дней. Отдельно предоставляются логистические услуги. Доставка по Укрпочте осуществляется в течение 7 дней и оплачивается отдельно. Стоит она 294 грн.

В Дії можно посмотреть статус заявки, а Укрпочта пришлет уведомление о доставке.

Напомним, Кабинет Министров утвердил новый порядок, который дает украинцам возможность сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Будущие водители будут иметь выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно осваивать теорию.

Справка Finance.ua:

украинские водители могут онлайн заказать обмен водительского удостоверения с доставкой за пределы страны. Этот удобный сервис станет доступен для людей, проживающих в Польше;

водительское удостоверение теперь можно восстановить через ГП «Документ» в четырех городах Украины — Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

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