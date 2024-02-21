Экзамен на водительское удостоверение в Польше можно сдать на украинском языке — Finance.ua

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Экзамен на водительское удостоверение в Польше можно сдать на украинском языке

Личные финансы
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Экзамен на водительское удостоверение в Польше можно сдать на украинском языке
Экзамен на водительское удостоверение в Польше можно сдать на украинском языке
С 2024 года теоретический экзамен на водительское удостоверение можно сдавать на украинском языке. В каких городах уже можно воспользоваться этой услугой — рассказывает yavp.pl.
Возможность сдать теоретический экзамен на водительские права категории B на украинском языке была введена в Малопольском центре дорожного движения (MORD). Такой вариант доступен в Кракове, Тарново и Новом Сонче.
Ожидается, что спрос на экзамен на украинском языке будет значительным, так как многие украинцы откладывали прохождение теоретического курса, пока тесты не будут доступны на родном языке.
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«Если бы украинский язык не был введен, они бы сдавали тесты на польском языке. Это — подарок для них, потому что им теперь будет легче. Волну мы ожидаем через несколько месяцев, когда новые люди пройдут теоретический курс», — отмечает директор отдела MORD в Тарнове Павел Гургул.
По его словам, во время практического экзамена украинцы, желающие получить водительские права, имеют возможность пользоваться переводчиком. Но этим правом мало кто пользуется, потому что указания экзаменатора понятны даже людям с базовым знанием польского языка.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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