Украинцы могут получить водительское удостоверение уже в 27 странах Европы — Finance.ua
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Украинцы могут получить водительское удостоверение уже в 27 странах Европы

Личные финансы
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Украинцы могут получить водительское удостоверение уже в 27 странах Европы
Украинцы могут получить водительское удостоверение уже в 27 странах Европы
Международная доставка водительского удостоверения доступна еще в 5 странах мира.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«Международная доставка водительского удостоверения уже в 27 странах Европы. Сегодня эта услуга доступна также в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии», — написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своей странице в Telegram.
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Услуга международной доставки водительского удостоверения за границу доступна в Кабинете водителя. Эта опция актуальна для тех водителей, которые намерены обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

Как воспользоваться услугой

Чтобы заказать доставку водительского удостоверения, необходимо зайти в Кабинет водителя и авторизоваться. После этого выполнить следующие действия:
  • указать причину обмена удостоверения;
  • выбрать международную доставку;
  • ввести адрес получения заказа;
  • оплатить услугу.
Заявка поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. После изготовления готовый документ забирает ГП «Инфотех» и передает его Укрпочте. А почтовый оператор отправляет за границу по указанному адресу.
Срок международной доставки — около 15 дней.
Примерная стоимость — около 1300 грн — за бланк и админуслугу независимо от страны и города получения.

Справка Finance.ua:

  • международная доставка водительского удостоверения начала действовать с 16 октября 2023 года;
  • с начала запуска ею уже воспользовались более 5 тысяч человек;
  • кроме Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии, доставку удостоверения можно заказать еще в 22 страны: Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Словению, Румынию, Хорватию, Черногорию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Италию Франция, Нидерланды, Турция, Австрия, Бельгия, Швейцария и Испания.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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