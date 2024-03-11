Украинцы могут получить водительское удостоверение уже в 27 странах Европы — Finance.ua

Украинцы могут получить водительское удостоверение уже в 27 странах Европы Сегодня 16:45 — Личные финансы

Украинцы могут получить водительское удостоверение уже в 27 странах Европы

Международная доставка водительского удостоверения доступна еще в 5 странах мира.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Международная доставка водительского удостоверения уже в 27 странах Европы. Сегодня эта услуга доступна также в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии», — написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своей странице в Telegram.

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Услуга международной доставки водительского удостоверения за границу доступна в Кабинете водителя . Эта опция актуальна для тех водителей, которые намерены обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

Как воспользоваться услугой

Чтобы заказать доставку водительского удостоверения, необходимо зайти в Кабинет водителя и авторизоваться. После этого выполнить следующие действия:

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

Заявка поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. После изготовления готовый документ забирает ГП «Инфотех» и передает его Укрпочте. А почтовый оператор отправляет за границу по указанному адресу.

Срок международной доставки — около 15 дней.

Примерная стоимость — около 1300 грн — за бланк и админуслугу независимо от страны и города получения.

Справка Finance.ua:

международная доставка водительского удостоверения начала действовать с 16 октября 2023 года;

с начала запуска ею уже воспользовались более 5 тысяч человек;

кроме Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии, доставку удостоверения можно заказать еще в 22 страны: Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Словению, Румынию, Хорватию, Черногорию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию, Италию Франция, Нидерланды, Турция, Австрия, Бельгия, Швейцария и Испания.

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