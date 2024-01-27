Где за рубежом обменять водительское удостоверение украинского образца — Finance.ua

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Где за рубежом обменять водительское удостоверение украинского образца

Личные финансы
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Где за рубежом обменять водительское удостоверение украинского образца
Где за рубежом обменять водительское удостоверение украинского образца
Украинские беженцы, проживающие за рубежом, сегодня могут запросто обменять или получить любой государственный документ, в том числе водительское удостоверение. Рассказываем, в каких странах можно обменять права и что для этого нужно.

Правила обмена водительских прав

Отметим, что обменять этот документ можно только в том случае, когда истекает срок годности удостоверения, или если водитель меняет имя/фамилию, а также в случае утери документа и его повреждения.
Водители могут заменить документ на другой, выдаваемый сроком на 30 лет. Это также касается и водителей, желающих обменять первые водительские права по истечении срока действия. Такой обмен происходит без сдачи экзаменов, но при условии, что за два года вы не совершили более двух мелких нарушений ПДД и при отсутствии ДТП с жертвами.

Какие документы нужны для замены

Важно учесть, что при подаче документов на оформление обязательно необходимо предоставить предварительное водительское удостоверение. Поэтому получить удостоверение при потере за границей нельзя.
Перечень документов:
— паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации;
— справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
— старое водительское удостоверение;
— документ, подтверждающий изменение фамилии, имени (при изменении личных данных).
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Где обменять украинские водительские права

Польша
• Варшава: Jerozolimskie 179, этаж +2 в ТЦ Blue City;
• Вроцлав: plac Grunwaldzki 22, 50−363 (Пассаж Грюнвальдский 0 этаж);
• Краков: Pawia 5, 31−154 Краков (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);
• Гданьск: Aleja Grunwaldzka 415, 80−309 Гданск.
С графиком работы в каждом из этих городов можно ознакомиться по ссылке.
Стоимость выдачи или обмена водительского удостоверения составляет 515 гривен. Сама стоимость услуги предприятия составляет 455 злотых.
Германия
• Берлин: Am Treptower Park 14, 12 435 Berlin, 2 этаж;
• Кёльн: Händelstraße 25−29, 50 674 Köln.
График работы центра: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.
Стоимость выдачи или обмена водительского удостоверения составляет 515 гривен. Сама стоимость услуги предприятия составляет 95 евро.
Испания
• Мадрид: C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28 051.
• Валенсия: Estación del Nord, станция метро Xàtiva, Valencia, 46 007.
График работы: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.
Стоимость выдачи или обмена водительского удостоверения составляет 515 гривен. Сама стоимость услуги предприятия составляет 95 евро.
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Чехия
• Прага: Michelská 1552/58, 14 100 Praha 4.
График работы: понедельник — суббота, с 8:00 до 18:00.
Стоимость выдачи или обмена водительского удостоверения составляет 515 гривен. Сама стоимость услуги предприятия составляет 2310 чешских крон.
Словакия
• Братислава: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (ТЦ Нивы -1 этаж, территория автостанции).
График работы: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.
Стоимость выдачи или обмена водительского удостоверения составляет 515 гривен. Сама стоимость услуги предприятия составляет 95 евро.
Италия
• Милан: ТЦ «Фиордалисо» Виа Э. Куриэл, 25
График работы: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.
Стоимость выдачи или обмена водительского удостоверения составляет 515 гривен. Сама стоимость услуги предприятия составляет 95 евро.
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Турция
• Стамбул: Лондонское шоссе Е-5, Карайолу, паркинг возле ТЦ «Аэропорт» (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34 158 Bakırköy/İstanbul).
График работы: понедельник — суббота, с 9:00 до 18:00.
Стоимость выдачи или обмена водительского удостоверения составляет 515 гривен. Сама стоимость услуги предприятия составляет 3150 гривен, а сбор пакета документов — 395 турецких лир.
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По материалам:
visitukraine.today
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