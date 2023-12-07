Украинцам стала доступна повторная доставка водительского удостоверения за границу Укрпочтой — Finance.ua
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Украинцам стала доступна повторная доставка водительского удостоверения за границу Укрпочтой

Личные финансы
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Украинцам стала доступна повторная доставка водительского удостоверения за границу Укрпочтой
Украинцам стала доступна повторная доставка водительского удостоверения за границу Укрпочтой
Украинцам доступна международная доставка водительского удостоверения Укрпочтой в несколько европейских государств. Но иногда могут возникать непредвиденные ситуации, когда по определенным причинам граждане не успевают забрать свое заказанное удостоверение. Теперь в таких случаях граждане могут воспользоваться новой удобной опцией. В Кабинете водителя стала доступна повторная международная доставка удостоверения.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как воспользоваться услугой

Чтобы повторно заказать международную доставку водительского удостоверения, необходимо войти в Кабинет водителя. После авторизации в разделе «Карточка водителя» будет доступна кнопка «Заказать». После заполнения необходимых анкетных данных необходимо ввести адрес доставки и оплатить услугу.
Логистические расходы за рубеж составят 960 грн. Срок международной доставки — около 15 дней.
Повторно заказать доставку водительского удостоверения можно в следующие страны:
  • Польша;
  • Чехия;
  • Германия;
  • Италия.
«Сейчас ведется работа над тем, чтобы увеличить перечень стран, куда наши сограждане смогут заказывать доставку водительского удостоверения. В дальнейшем планируется внедрять эту услугу в другие страны, которые ратифицировали Венскую конвенцию», — добавили в МВД.

Справка Finance.ua:

  • в Дії ответили на популярные вопросы по теме замены водительского удостоверения и его доставки;
  • Кабинет Министров утвердил новый порядок, который позволяет украинцам сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе. Будущим водителям будет предоставлен выбор: изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно овладевать теорией.
Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за рубежом. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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