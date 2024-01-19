Украинцы могут заказать водительское удостоверение еще в 5 странах: как воспользоваться и сколько это стоит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы могут заказать водительское удостоверение еще в 5 странах: как воспользоваться и сколько это стоит

Личные финансы
50
Украинцы могут заказать водительское удостоверение еще в 5 странах: как воспользоваться и сколько это стоит
Украинцы могут заказать водительское удостоверение еще в 5 странах: как воспользоваться и сколько это стоит
С пятницы, 19 января, запускается международная доставка водительского удостоверения еще в 5 стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию.
Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
«За почти 3 месяца от введения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше. Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в сроки около 15 дней», — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Читайте также: Как обменять украинское водительское удостоверение за рубежом

Эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

Как получить услугу

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее авторизироваться и выполнить следующие действия:
  1. указать причину обмена удостоверения;
  2. выбрать международную доставку;
  3. ввести адрес получения заказа;
  4. оплатить услугу.
Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП «ИНФОТЕХ» и передает Укрпочте. Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.

Стоимость услуги

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 515 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять — 960 грн.
Ранее Главный сервисный центр МВД анонсировал выпуск водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца. От водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства действующего образца новые водительские права и свидетельства будут отличаться дополнительными элементами защиты.

Справка Finance.ua:

  • международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем не только в Украине, но и за рубежом, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробьете колесо. Карта станет вашей поддержкой в ​​пути 24/7.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.