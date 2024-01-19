Украинцы могут заказать водительское удостоверение еще в 5 странах: как воспользоваться и сколько это стоит — Finance.ua

Украинцы могут заказать водительское удостоверение еще в 5 странах: как воспользоваться и сколько это стоит Сегодня 14:00 — Личные финансы

Украинцы могут заказать водительское удостоверение еще в 5 странах: как воспользоваться и сколько это стоит

С пятницы, 19 января, запускается международная доставка водительского удостоверения еще в 5 стран: Болгарию, Францию, Нидерланды, Турцию и Австрию.

Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

«За почти 3 месяца от введения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос в Польше. Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в сроки около 15 дней», — отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, потеряли или повредили, или изменили персональные данные.

Как получить услугу

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя . Далее авторизироваться и выполнить следующие действия:

указать причину обмена удостоверения; выбрать международную доставку; ввести адрес получения заказа; оплатить услугу.

Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП «ИНФОТЕХ» и передает Укрпочте. Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка производится около 15 дней.

Стоимость услуги

Ориентировочная стоимость водительского удостоверения — 515 грн за бланк и админуслугу. Логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять — 960 грн.

Ранее Главный сервисный центр МВД анонсировал выпуск водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства нового образца. От водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства действующего образца новые водительские права и свидетельства будут отличаться дополнительными элементами защиты.

Справка Finance.ua:

международная доставка водительского удостоверения доступна в такие страны Европы: в Польшу, Германию, Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Италию.

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