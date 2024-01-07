Топ-3 популярных водительских привычки, из-за которых быстро ломается коробка «автомат» — Finance.ua
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Топ-3 популярных водительских привычки, из-за которых быстро ломается коробка «автомат»

Технологии&Авто
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Коробки передач «автомат» считаются не такими надежными, как механические. Однако они становятся все более популярными в Украине и мире.
Такая коробка прослужит долго, если соблюдать правила пользования ею. «Телеграф» собрал все советы, которые стоит знать, чтобы не повредить АКПП.

Не ставьте авто на парковку, пока оно не остановилось полностью

Если переключать автоматическую коробку передач во время движения, нагрузка на нее увеличивается, ведь автомобиль нужно резко замедлить. Когда вы пытаетесь запарковаться, делайте это на режиме D. И только после полной остановки переключайте на режим паркинга.

Агрессивное ускорение и торможение

Водители, часто использующие резкое ускорение и торможение, должны осознавать, что коробка передач так быстро изнашивается. Резкое торможение во время движения или стремительный разгон приводят к превышению оборотов коробки и ее перегреву.
Попытайтесь избегать резких движений и совершайте плавные переходы между ускорением и торможением. Это позволит коробке передач работать эффективно и продолжительно.

Не катитесь на нейтралке с горки

Многие водители, которые забывают, что пересели с «механики» на «автомат», по привычке катятся с горки на «нейтралке». Но это очень вредит АКПП — не делайте такого ни в коем случае.
Часто, включая нейтральную передачу, водители полагают, что экономят топливо. В современных автомобилях внедрена электронная система впрыска топлива — и она самостоятельно экономит топливо при спуске с горки. Поэтому пожалейте ваш автомат, иначе механики на СТО разбогатеют с вашей помощью.
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По материалам:
MMR
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