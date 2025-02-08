Как работник может уволиться, если нет связи с работодателем — Finance.ua

Как работник может уволиться, если нет связи с работодателем Сегодня 14:14 — Личные финансы

Как работник может уволиться, если нет связи с работодателем, Фото: freepik

В результате полномасштабного вторжения многие работники потеряли связь со своими работодателями и оказались в неопределенном положении, оставаясь формально трудоустроенными, но фактически без работы.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» рассказали , как действовать в такой ситуации.

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Одним из вариантов увольнения является направление заявления на увольнение по собственному желанию заказным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения на юридический адрес предприятия.

Если же в результате заявление будет оставлено без рассмотрения или работник так и не получит ответа, придется обращаться в суд.

Что делать, если есть предложение новой работы

Если работник имеет предложение новой работы, а процесс увольнения требует времени, то он может трудоустроиться на новом месте.

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Согласно ст. 21 КЗоТ, работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, то есть на условиях совместительства.

Как уволиться ВПЛ

Если работник является ВПЛ и нет возможности расторгнуть трудовой договор самостоятельно из-за невозможности продолжать работу по предыдущему месту жительства, уволиться можно в одностороннем порядке через центр занятости.

Такая возможность есть у тех ВПЛ, которые обращаются в Центр занятости с целью поиска работы, приобретения статуса безработного и назначения пособия по безработице — проще говоря, увольнение возможно с одновременной регистрацией безработным или ищущим работу.

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Для этого ВПЛ должны подать в центр занятости по месту фактического проживания заявление об увольнении на имя работодателя.

В тот же день Центр занятости уведомляет об этом работодателя любым способом коммуникации, в том числе электронным, а также местными органами Пенсионного фонда Украины и Государственной налоговой службы.

Датой прекращения трудового договора будет считаться следующий день после подачи заявления.

В то же время нередки случаи, когда уволиться хочет человек, достигший пенсионного возраста.

К сожалению, вариант увольнения через Центр занятости в таком случае недоступен. Так, согласно п. 1 час. 1 ст. 43 Закона «О занятости населения», статус зарегистрированного безработного может приобрести, в частности, лицо трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе по возрасту, на льготных условиях или за выслугу лет), которая из-за отсутствия работы не имеет заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готова и способна приступить к работе.

Сотрудники пенсионного возраста могут прекратить трудовые отношения с работодателем только в судебном порядке.

Напомним, украинские компании единогласно заявляют о дефиците кадров. Эта проблема является одной из главных на рынке труда и прогрессирующей из года в год.

По данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине по состоянию на конец 2024 года составляет 20 000 грн (480 долл. США). За год зарплата выросла на 12,5%. По данным Госстата, годовая инфляция в Украине по состоянию на начало декабря составила 11,2%.

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