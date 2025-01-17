В Налоговой провели очередную волну увольнений — Finance.ua

В Налоговой провели очередную волну увольнений
В Государственной налоговой службе Украины провели очередные кадровые изменения: уволили некоторых должностных лиц.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
Так, под увольнение попали руководители двух региональных управлений — в Киеве и Черкасской области.
Кроме них, уволили 5 руководителей департаментов, в частности:
- директора департамента трансфертного ценообразования;
- директора департамента правового обеспечения;
- директора департамента налогового аудита;
- директора департамента по предотвращению и выявлению коррупции;
- директора департамента экономического анализа.
Напомним, Министерство финансов обновило данные об оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти. В октябре 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 57,5 тысячи гривен. По сравнению с январем зарплата выросла на 49%. В начале года она составила 38,6 тысячи гривен.
По состоянию на 1 января 2024 г. в 108 органах государственной власти фактически работало 169 тысяч человек.
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