Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы — Finance.ua
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Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы

Личные финансы
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Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы
Госслужба занятости запустила приложение для поиска работы
Украинцы, которые ищут работу, смогут встать в электронную очередь, найти нужную вакансию или получить ваучер на обучение от Государственной службы занятости в своем смартфоне.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительств Польши и Германии по запросу от Министерства экономики Украины и Государственной службы занятости разработала мобильное приложение для тех, кто ищет работу. Приложение доступно в App Store и Google Play», — сказано в сообщении.
С 2023 года Государственная служба занятости предоставила услуги 665 тысячам украинцев, а в этом году уже 548 тысяч человек воспользовались сервисами службы.
С запуском мобильного приложения ожидается, что нагрузка на физические центры занятости уменьшится, а количество пользователей будет расти благодаря удобному функционалу, говорят в министерстве.
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«Мы надеемся, что это приложение поможет как можно большему количеству людей найти работу, улучшить свои знания и навыки или овладеть новой профессией. В настоящее время структурная безработица — одна из ключевых проблем бизнеса. Поэтому вместе с внедрением программ обучения и переобучения, компенсаций за трудоустройство и др. мы также цифровизуем процессы. Для нас важно, чтобы услугами Государственной службы занятости можно было воспользоваться онлайн в несколько кликов быстро и удобно», — прокомментировала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Приложение ориентировано на потребности соискателей

После авторизации с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), Bank ID, Дія. Підпис или в гостевом режиме пользователь попадает на единый портал вакансий, где может просматривать доступные вакансии.
В приложении предусмотрена возможность подать заявку на ваучер для специализированного обучения или пройти онлайн-курс от Государственной службы занятости.
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Кроме того, мобильное приложение позволяет общаться с карьерными советниками, запланировать встречу с потенциальным работодателем, получить необходимую справку или записаться в электронную очередь.
Воспользоваться приложением могут также украинцы за рубежом.
В настоящее время функции приложения полностью ориентированы на потребности соискателей работы. Следующим этапом реализации этой инициативы станет разработка соответствующего функционала для работодателей.

Справка Finance.ua:

  • председатель правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы Наталья Землянская ранее сообщала, что по состоянию на 1 ноября пособие по безработице получают 41,9 тысяч украинцев, подавляющему большинству из которых ежемесячно начисляется 3600 грн;
  • уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных изменений составил 6,3% в сентябре 2024 года, снизившись с 6,6% в сентябре 2023 года. По данным Евростата, уровень безработицы в ЕС составил 5,9% в сентябре 2024 года против 6,1% в сентябре 2023 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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