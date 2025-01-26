Более 14 тысяч разработчиков в игровой индустрии потеряли работу — исследование Сегодня 11:21

Более 14 тысяч разработчиков в игровой индустрии потеряли работу — исследование

В 2024 году каждый десятый разработчик в сфере видеоигр потерял работу, что стало рекордным показателем для отрасли. Индустрия продолжает сталкиваться с отмененными проектами, закрытием студий и другими вызовами.

Об этом говорится в отчете 2025 State of Game Industry от Game Developers Conference.

Сколько разработчиков уволили

За год более 14 тысяч разработчиков потеряли работу. Каждый десятый работник индустрии (11%) сообщил об увольнении.

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Наибольшее количество сокращений было в сфере нарратива (19% от общего количества), а отдел бизнеса и финансов понес наименьшие потери — всего 6%.

41% игровых разработчиков почувствовали влияние сокращений на себе, 29% ответили, что их непосредственных коллег уволили, еще 18% застали увольнения в других командах. 4% сообщили, что были уволены в результате закрытия студий.

Наиболее распространенные причины увольнения:

реструктуризации — 22%;

падение доходов — 18%;

изменения на игровом рынке — 15%.

19% опрошенных ответили, что им не сообщили о причине увольнения.

Воздействие ИИ на отрасль

30% опрашиваемых убеждены, что генеративный ИИ оказывает негативное влияние на игры и индустрию. В 2023 году так ответили всего 12%.

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Среди наибольших проблем разработчики отмечают кражу интеллектуальной собственности, энергопотребление и то, что качество игор становятся хуже из-за применения ИИ.

Также отмечают потенциальную пристрастность программ с ИИ и проблемы с регулированием.

Более половины опрашиваемых — 52% - рассказали, что их компании уже начали использовать ИИ, а 36% сами использовали новые технологии.

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80% разработчиков ответили, что сейчас создают игры для ПК, больше чем 66% в 2023 году, ведь они приносят почти вдвое больше дохода, чем на консолях.

Среди прочего, 16% разработчиков сообщили, что работают над играми для браузеров, это самый большой показатель за десятилетие.

Еще одним интересным элементом является то, что игровая индустрия держится на разработчиках, которые сами финансируют свои проекты, таких среди опрашиваемых 56%.

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Они рассказали, что вкладывали собственные средства в создание игр. Далее 28% занимают сделки финансирования на основе проектов или издательства.

В то же время 89% опрошенных, вкладывавших собственные средства в игры, говорят, что это оказалось для них успешным решением.

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