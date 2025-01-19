Сколько зарабатывают украинские разработчики за рубежом (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские разработчики за рубежом (инфографика) Сегодня 11:37 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские разработчики за рубежом (инфографика)

Медианные зарплаты украинских разработчиков («чистые», после уплаты налогов), которые сейчас проживают за границей, выше, чем у разработчиков в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.

Самая ощутимая разница в зарплатах начинающих — медианные зарплаты Junior-разработчиков за рубежом на 28% выше, чем в Украине. У более опытных специалистов разница меньше: у мидлов она составляет 17%, а у разработчиков уровня Senior+ около 10%.

Инфографика: DOU

За границу чаще выезжали опытные разработчики: 68% из них имеют тайтл Senior или выше против 50% в Украине.

Инфографика: DOU

Динамика зарплат по языкам программирования в Украине

TypeScript. Зарплаты джунов и мидлов восстановились после падения летом этого года и вернулись на уровень декабря 2023 года, а зарплаты сеньоров продолжают снижаться ($50 за полгода).

JavaScript. Падение зарплат сеньоров остановилось. Зарплаты мидлов после летнего падения выросли на $100, но не достигли уровня прошлого года. Зарплаты джунов тоже стали снижаться: $100 за полгода.

C# / .NET. Зарплаты сеньоров и джунов продолжают снижаться (-$200 и -$45 за полгода).

Java. В зарплатах сеньоров и джунов есть позитивная динамика за последние полгода. Зарплаты сеньоров повысились на $100, хотя и остаются ниже, чем годом ранее. Зарплаты джунов вернулись к $1000. Падение зарплат мидлов продолжается (-$50 за полгода).

PHP. Зарплаты опытных PHP-разработчиков продолжают снижаться: $125 за полгода у мидлов и $100 у сеньоров. Зарплаты джунов не изменились за последний год.

Python. После летнего падения возобновились зарплаты специалистов уровня Senior (+$100), наоборот, после летнего повышения упали на $400.

Kotlin. Зарплаты сеньоров не меняются с декабря 2023 года. После летнего повышения зарплаты джунов и мидлов вернулись к уровню декабря 2023 года.

C++. Зарплаты сеньоров после летнего роста вернулись к прежнему уровню. Существенно упали зарплаты мидлов ($233 за полгода). Зарплаты джунов без изменений.

Swift. Зарплаты сеньоров почти без изменений со второй половины 2022 года. Зарплаты мидлов после пожилого роста вернулись на прежний уровень. Есть тенденция к снижению зарплат джунов.

Ruby/Rails. Зарплаты сеньоров без изменений. Зарплаты мидлов после летнего роста вернулись к прежнему уровню. Зарплаты джунов имеют тенденцию к снижению, однако количество ответов недостаточно для надежных выводов (12 анкет).

Go. После летнего роста зарплаты Go-разработчиков вернулись на прошлогодний уровень.

Разница в зарплатах разработчиков с разным уровнем английского сохраняется. Специалисты, которые владеют им лучше, могут получать зарплаты на 30−60% выше. Это не касается джунов — мы пока не видим существенной разницы в зарплатах начинающих с разным уровнем английского.

Сокращение зарплат сегодня наиболее заметно у разработчиков с лучшим знанием английского. В отличие от первого полугодия, когда зарплаты снижались у всех специалистов, независимо от их уровня владения языком.

Инфографика: DOU

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.