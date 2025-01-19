Сколько зарабатывают украинские разработчики за рубежом (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько зарабатывают украинские разработчики за рубежом (инфографика)

Личные финансы
18
Сколько зарабатывают украинские разработчики за рубежом (инфографика)
Сколько зарабатывают украинские разработчики за рубежом (инфографика)
Медианные зарплаты украинских разработчиков («чистые», после уплаты налогов), которые сейчас проживают за границей, выше, чем у разработчиков в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса DOU.
Самая ощутимая разница в зарплатах начинающих — медианные зарплаты Junior-разработчиков за рубежом на 28% выше, чем в Украине. У более опытных специалистов разница меньше: у мидлов она составляет 17%, а у разработчиков уровня Senior+ около 10%.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
За границу чаще выезжали опытные разработчики: 68% из них имеют тайтл Senior или выше против 50% в Украине.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU

Динамика зарплат по языкам программирования в Украине

TypeScript. Зарплаты джунов и мидлов восстановились после падения летом этого года и вернулись на уровень декабря 2023 года, а зарплаты сеньоров продолжают снижаться ($50 за полгода).
JavaScript. Падение зарплат сеньоров остановилось. Зарплаты мидлов после летнего падения выросли на $100, но не достигли уровня прошлого года. Зарплаты джунов тоже стали снижаться: $100 за полгода.
C# / .NET. Зарплаты сеньоров и джунов продолжают снижаться (-$200 и -$45 за полгода).
Java. В зарплатах сеньоров и джунов есть позитивная динамика за последние полгода. Зарплаты сеньоров повысились на $100, хотя и остаются ниже, чем годом ранее. Зарплаты джунов вернулись к $1000. Падение зарплат мидлов продолжается (-$50 за полгода).
PHP. Зарплаты опытных PHP-разработчиков продолжают снижаться: $125 за полгода у мидлов и $100 у сеньоров. Зарплаты джунов не изменились за последний год.
Python. После летнего падения возобновились зарплаты специалистов уровня Senior (+$100), наоборот, после летнего повышения упали на $400.
Kotlin. Зарплаты сеньоров не меняются с декабря 2023 года. После летнего повышения зарплаты джунов и мидлов вернулись к уровню декабря 2023 года.
C++. Зарплаты сеньоров после летнего роста вернулись к прежнему уровню. Существенно упали зарплаты мидлов ($233 за полгода). Зарплаты джунов без изменений.
Swift. Зарплаты сеньоров почти без изменений со второй половины 2022 года. Зарплаты мидлов после пожилого роста вернулись на прежний уровень. Есть тенденция к снижению зарплат джунов.
Ruby/Rails. Зарплаты сеньоров без изменений. Зарплаты мидлов после летнего роста вернулись к прежнему уровню. Зарплаты джунов имеют тенденцию к снижению, однако количество ответов недостаточно для надежных выводов (12 анкет).
Go. После летнего роста зарплаты Go-разработчиков вернулись на прошлогодний уровень.
Разница в зарплатах разработчиков с разным уровнем английского сохраняется. Специалисты, которые владеют им лучше, могут получать зарплаты на 30−60% выше. Это не касается джунов — мы пока не видим существенной разницы в зарплатах начинающих с разным уровнем английского.
Сокращение зарплат сегодня наиболее заметно у разработчиков с лучшим знанием английского. В отличие от первого полугодия, когда зарплаты снижались у всех специалистов, независимо от их уровня владения языком.
Инфографика: DOU
Инфографика: DOU
По материалам:
Dou
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.