Креативная работа: подборка вакансий для творческих людей — Finance.ua

Креативная работа: подборка вакансий для творческих людей Сегодня 16:06 — Личные финансы

Креативная работа: подборка вакансий для творческих людей

Новая подборка вакансий от медиаплатформы budni заинтересует представителей творческих профессий. Независимо от того, вы актер, музыкальный руководитель, дизайнер, преподаватель игры на гитаре или видеоредактор, ваши уникальные навыки могут открыть двери к увлекательным проектам, интересному сотрудничеству и стабильному доходу.

Если оригинальность, творческое мышление и талант — это о вас, ознакомьтесь с предложениями, представленными в подборке от robota.ua.

Тренер по чирлидингу в Cosmo Multimall

📍 Киев

Вакансия для тех , кто ищет работу на неполный рабочий день. Рассматривают студентов с высшим образованием. Среди анонсированных обязанностей: проведение групповых и индивидуальных (по желанию) занятий с детьми от 6 до 9 лет; разработка и выполнение хореографических композиций; умение «заразить» детей искусством танца, позитивной энергетикой и любовью к физической нагрузке; внимание к безопасности и здоровью детей во время тренировок; предоставление обратной связи родителям детей; выступления на концертах и ​​мероприятиях школы, а также фестивалях и конкурсах.

Экскурсовод в PJSC Carlsberg Ukraine

📍 Львов

Команда музейно-культурного комплекса пивной истории «Львиварня» приглашает к сотрудничеству кандидатов, которые свободно владеют английским языком и являются ФЛП. Необходимо проводить интересные и познавательные экскурсии для посетителей музея; общаться с посетителями; сопровождать деловые и культурные мероприятия; распространять информацию о комплексе.

Условия работы: 2 недели в месяц с 11:00 до 19:00.

Актер/актриса в «Золотой ключик»

📍 Киев

Выездной театр ищет талантливых артистов , готовых работать для детей. Пожелания будущим актерам: опыт выступлений на сцене и работы с детьми; творческие личности, любящие сцену и искусство; ответственность и готовность к активной работе.

Среди обязанностей: участие в спектаклях; репетиции и подготовка к постановкам; активное взаимодействие с детской аудиторией; соблюдение корпоративной этики.

Преподаватель игры на гитаре в Jasong Music

📍 Житомир

Рассматривают кандидатов без профильного образования и опыта работы в сфере образования.

Для работодателя важно умение играть на гитаре, легко общаться и находить общий язык с людьми, желание развиваться и вдохновлять других, творить и реализовывать свой творческий потенциал.

Видеоредактор YouTube-канала «Главред» в 1+1 media

📍 Киев

На работу приглашают креативного редактора, отвечающего за развитие и продвижение YouTube-канала «Главред». Среди задач: мониторинг видеоконтента группы и конкурентов; разработка контент-плана; монтаж новостных роликов; написание заголовков, оформление подводок к видео; создание обложек для видео по шаблону; загрузка видео на YouTube-платформу согласно всем техническим требованиям; анализ целевой аудитории и конкурентов.

Оформитель витрин, декоратор в Retail Group

📍 Киев

Портрет идеального кандидата на должность : среднее специальное, профильное образование; опыт работы с CorelDraw, Adobe Photoshop; творческий подход к выполнению поставленных задач; желание учиться и развиваться.

Компания гарантирует, в частности: возможности карьерного роста и профессионального развития; финансовую помощь в случае заболевания или наступления несчастного случая.

Музыкальный руководитель в «Креатив»

📍 Коломыя

Школа музыки ищет талантливого и креативного специалиста по работе с детьми. Будущие задачи: организация и проведение музыкальных занятий для детей 3−6 лет; выбор музыкального репертуара в соответствии с целями школы и аудитории; сотрудничество с другими отделами школы для успешной реализации проектов.

Звукорежиссер в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины

📍 Киев

Приглашают на работу кандидатов с высшим образованием (преимущество — в области звукорежиссуры); опытом работы в сфере звукорежиссуры — от 1-го года; навыками работы на цифровых микшерских пультах SSL, Soundcraft и Allen & Heath. Владение программой звукового монтажа Pro Tools будет преимуществом.

Возможны командировки в пределах Украины и за границу.

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Актер в театр кукол в «Посмішка»

📍 Луцк

Частный театр кукол приглашает к сотрудничеству кандидатов, умеющих создать позитивную атмосферу и позитивные эмоции. Рассматривают кандидатов без опыта работы. Актерам нужно уметь импровизировать и управлять собственным голосом, привлечь детей в интерактив. Показ кукольных представлений будет проводиться в школах и детских садах. Гарантируется проживание и питание на средства работодателя. Работа предусматривает командировку по западным областям Украины.

Учитель рисования и лепки из глины в «Микс»

📍 Киев

Художественная студия в поисках талантливого художника и лепника из глины-учителя для работы с детьми 6−12 лет.

Что будет делать будущий работник: планировать и проводить художественные занятия с учащимися всех возрастов и уровня подготовки; преподавать основные художественные техники (акриловая живопись, гуаши, акварель), а также сочетания различных текстур и техник; преподавать основные техники лепки из глины; способствовать развитию творческого потенциала и художественных способностей учащихся; помогать учащимся приобретать новые знания и навыки, развивать креативность и самовыражение.

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