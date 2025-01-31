Рост реальных зарплат украинцев замедлился: чего ждать в 2025 году — Finance.ua
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Рост реальных зарплат украинцев замедлился: чего ждать в 2025 году

Личные финансы
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Рост реальных зарплат украинцев замедлился: чего ждать в 2025 году
Рост реальных зарплат украинцев замедлился: чего ждать в 2025 году
Реальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 14,4%. Однако ускорение инфляции привело к снижению темпов, и эта тенденция усилится в 2025 году.
Об этом свидетельствует «Инфляционный отчет» Национального банка (октябрь 2024 года).
Как отмечается в отчете, дефицит кадров стимулировал дальнейший рост оплаты труда, который, по оценкам НБУ, длился до конца 2024 года, однако постепенно замедлялся.
Уже в третьем квартале 2024 года реальные зарплаты превысили довоенные уровни у большинства видов экономической деятельности. По оценкам НБУ, реальные зарплаты выросли на 14,2%.
Рост реальных зарплат украинцев замедлился: чего ждать в 2025 году
«В IV квартале темпы роста реальных зарплат снизились до однозначного уровня как вследствие роста инфляции, так и меньшего дефицита рабочей силы, который, однако, остается значительно выше, чем до полномасштабного вторжения», — говорится в отчете.

Обновленный прогноз НБУ

  • По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) — на 3,7%.
  • По оценке НБУ, в 2024 году номинальная зарплата выросла на 22%, реальная — на 14,4%.
  • НБУ ожидает в 2025 году роста номинальной зарплаты на 16,7% (предыдущий прогноз — 16,0%), реальной — на 3,8% (6,5%). Средняя зарплата в 2025 году составит 24,8 тысячи гривен.
  • В 2026 году, по прогнозу НБУ, номинальная зарплата вырастет на 10,6%, реальная — на 4,2%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,0%, реальная — на 3,0%.

Справка Finance.ua:

  • По данным OLX, спрос на строителей и квалифицированных рабочих разного профиля (слесари, механики, электрики и т. п.) останется высоким в 2025 году, ведь дефицит кадров в производстве будет только расти. На какие профессии будет спрос в этом году — читайте здесь.
  • В то же время украинские компании единогласно заявляют о дефиците кадров. Эта проблема является одной из главных на рынке труда и прогрессирующей из года в год. Но если раньше кадровый голод проявлялся в поиске специалистов отдельных, в частности, рабочих, профессий, то сейчас бизнес сталкивается с дефицитом кадров на все категории работников.
По материалам:
РБК-Україна
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