Как продать квартиру из-за границы — Finance.ua

Как продать квартиру из-за границы Сегодня 12:13 — Недвижимость

Как продать квартиру из-за границы

Украинцы могут продать недвижимость, даже если находятся за границей. Для этого требуется доверенность на лицо, которому продавец недвижимости полностью доверяет. В то же время это лицо не может быть покупателем данной недвижимости.

В доверенности следует предусмотреть максимальное количество полномочий для доверенного лица, включая различные сферы, такие как ЦПАУ, коммунальные службы, БТИ, банки, налоговые органы, архивы, суды и другие.

Родителям следует предусмотреть заранее регистрацию ребенка на новом месте жительства. Во время действия военного положения снять ребенка с регистрации удаленно невозможно, и заявление вместе с необходимыми документами следует подать лично через ЦПАУ.

консульском учреждении Украины выдается доверенность с полномочиями на продажу квартиры, которую можно передать в Украину и поручить продажу родственнику или доверенному лицу.

Образец такой доверенности желательно взять у нотариуса по месту расположения недвижимости, который будет заверять соглашение и затем внесет иностранную доверенность в украинский реестр доверенностей.

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Ограничение сроков действия доверенностей, выданных владельцами для распоряжения недвижимостью:

доверенность из украинского консульства действительна 2 месяца;

доверенность от иностранного нотариуса с переводом и апостилем — 1 месяц.

Те, кто долго за границей, могут продлить срок действия доверенности:

подтверждение действия доверенности в консульстве Украины — еще 1 месяц;

если иностранный нотариус, то еще 7 дней с переводом и апостилем.

Что касается апостилирования доверенности у иностранных нотариусов, то Минюст привел перечень стран, с которыми есть международные договоры, которыми отменено любое дополнительное заверение официальных документов, то есть можно предоставить только перевод заверенного документа без апостиля.

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Владимир Копоть, юрист по недвижимости, автор YouTube-канала Monitor. Estate об инвестициях и недвижимости рассказывает о продаже квартиры из-за рубежа:

«Это можно сделать по-прежнему путем подписания доверенности на поверенное лицо, которое осуществит продажу имущества доверителя. Лучше это делать в консульском учреждении страны пребывания, но это можно сделать у любого нотариуса. В Украине придется произвести нотариальный перевод такой доверенности. Еще могут быть нюансы, связанные с легализацией документов: апостиль или полная консульская легализация. Однако это зависит от страны пребывания. Например, документы из Польши не подлежат легализации».

и т. д. На сегодняшний день действуют Договоры о правовой помощи между Украиной и республикой Беларусь, Азербайджанской Республикой, Республикой Узбекистан, Республикой Казахстан, Республикой Таджикистан, Республикой Армения, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Грузией и Туркменистаном, Литвой, Эстонией, Латвией, Чехией, Венгрией, Монголией, Вьетнамом, Македонией, Ираном, Болгарией, Кубой и КНР

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Согласно данным Европейской службы статистики, на май 2023 года наибольшая доля украинских беженцев находится в Германии (27%) и Польше (24%).

Поэтому украинцам, находящимся в Польше, Чехии, легализация документов (апостиль) не требуется, а временным резидентам Германии и Италии потребуется сделать и перевод, и апостиль

Елена Маленкова рассказала, что процедура продажи недвижимости, когда владелец физически находится за границей, работает с июня 2022 года:

«Для продажи недвижимости, если владелец находится за границей, нужно взять доверенность от владельцев на доверенное лицо, которое находится в Украине. Если владелец один и он в браке, супруг должен предоставить заявление-согласие на продажу. Документы можно получить в украинском консульстве страны, где вы сейчас живете, или у любого нотариуса. Если документы получены в консульстве, апостиль не требуется, поскольку консульство рассматривается как территория Украины. В случае получения документов у нотариуса необходим апостиль. Существуют страны, с которыми у Украины заключены договоры о юридической помощи, такие как Грузия, Польша, тогда апостиль не является обязательным», — отмечает эксперт.

После заверения доверенности за границей и получения согласия всех заинтересованных сторон оригиналы документов передаются в Украину через перевозчиков или знакомых, волонтеров, а затем курьерской службой на место заключения договора.

Перед началом продажи рекомендуется провести проверку недвижимости у нотариуса или адвоката, чтобы выявить возможные проблемы (аресты или запреты, о которых не было известно).

В связи с продажей недвижимости в случае эмиграции Елена Маленкова рассказала о действиях родителей несовершеннолетних детей:

«В случае, если семья с детьми продает недвижимость и эмигрирует, она должна сдать свой паспорт. Это долгая и сложная процедура. После того как человек получил другое гражданство, он может отказаться от украинского. Но если человек сохраняет за собой гражданство для себя и своих детей, он может изменить им место жительства вместе с собой посредством „Дія“. Снять с регистрации детей нельзя в „никуда“, а сменить место можно. Снять же с регистрации детей с одним родителем можно, если один родитель сделает это самостоятельно. По доверенности тоже нельзя».

Документы, выданные компетентными органами иностранного государства, которые используются для регистрации места жительства или снятия с задекларированного/зарегистрированного места жительства, должны быть заверены в соответствии с установленным законодательством порядком. Если нет других определений в международных договорах Украины, такие документы должны быть представлены вместе с заверенным нотариальным переводом на украинский язык.

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