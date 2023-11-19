Как купить недвижимость в Литве: цены, процедура, налоги — Finance.ua

Как купить недвижимость в Литве: цены, процедура, налоги
Литва — одна из самых счастливых и безопасных стран мира. Здесь никуда не спешат и в то же время не стоят на месте. Расстояния между литовскими городами очень короткие: из Вильнюса до моря можно добраться за 3 часа. Литовцы заботятся о природе и популяризируют спорт, а также соблюдают баланс времени, проведенного на работе и с семьей.
Литовское законодательство не запрещает гражданам других стран покупать недвижимое имущество. Правда, за некоторыми исключениями, пишет портал flombu.
Граждане других стран могут приобрести в Литве все виды жилой и коммерческой недвижимости, кроме:
- объектов, расположенных в приграничных зонах;
- недвижимости, находящейся на прибрежных территориях;
- земельных участков сельскохозяйственного и лесного значения
Можно ли получить литовское гражданство, купив недвижимость в Литве
Нет, за покупку недвижимого имущества стать гражданином Литвы не получится.
Впрочем, покупка жилья в Литве пригодится при подаче документов на получение вида на жительство в этой стране. Ведь инвестиция в литовский рынок недвижимости подтверждает платежеспособность иностранца и его намерения и дальше работать для экономического роста Литовской Республики.
Цены на недвижимость в Литве.
Ежегодно стоимость недвижимости в Литве в среднем растет на 2,5%.
Средняя стоимость жилья в Литве составляет 3000 евро/м2.
Самое дорогое жилье в Вильнюсе. Средняя стоимость столичной недвижимости — 4 700 евро/м2. Скажем, 1-комнатная (60 м2) квартира в Вильнюсе обойдется ориентировочно от 100 тыс. евро, а квартира площадью 85 квадратных метров обойдется в 200 тыс. евро.
1-комнатная квартира в Каунасе будет стоить от 80 тысяч евро. Квартира в Клайпеде с видом на море будет стоить от 95 тысяч евро. Жилье в Шауляе можно приобрести от 65 тыс. евро, в Паневежисе — от 55 тыс. евро.
Покупка недвижимости в Литве: как это происходит
Процедура покупки недвижимого имущества в этой стране простая. С выбором и регистрацией объекта можно справиться за 1−2 месяца.
1. Выбрать объект недвижимости.
2. Получить справку из Центра регистрации недвижимости о том, что объект действительно принадлежит продавцу.
3. Заключить предварительный договор купли-продажи и внести предоплату за жилье (10% суммы сделки).
4. Подписать и нотариально заверить основной договор купли-продажи.
5. Перечислить продавцу денежные средства за недвижимость.
6. Уплатить налог на недвижимость (если он есть).
7. Подать в Центр регистрации недвижимости документы, удостоверяющие, что сделка состоялась:
- договор купли-продажи;
- справку об уплате налогов на недвижимое имущество;
- согласие мужа/жены продавца (при наличии) на продажу недвижимости;
- квитанции об уплате административного налога и налога на имущество
Налоги и дополнительные платежи при покупке недвижимости в Литве
Жилье в Литве не облагается налогом, за исключением эксклюзивных объектов. Налог на коммерческую недвижимость составляет от 0,3 до 1%.
В Литве налогом облагаются объекты недвижимости с высокой стоимостью. Недвижимость, которая стоит не более 150 тысяч евро, освобождается от налога на недвижимость. Семьи с тремя и более детьми не платят налог на недвижимость, если покупают жилье стоимостью до 220 тыс. евро.
Если недвижимость стоит сверх этих сумм, с покупателя взимается налог в размере 1% от стоимости жилья.
При покупке квартиры в новостройке необходимо уплатить НДС (21%).
Дополнительно придется оплатить:
- услуги переводчика (100 евро);
- юридическое сопровождение (500 евро);
- услуги нотариуса и Центра реестров (0,5% цены объекта).
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