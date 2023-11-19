Как купить недвижимость в Литве: цены, процедура, налоги — Finance.ua

Как купить недвижимость в Литве: цены, процедура, налоги Сегодня 17:06 — Личные финансы

Как купить недвижимость в Литве: цены, процедура, налоги

Литва — одна из самых счастливых и безопасных стран мира. Здесь никуда не спешат и в то же время не стоят на месте. Расстояния между литовскими городами очень короткие: из Вильнюса до моря можно добраться за 3 часа. Литовцы заботятся о природе и популяризируют спорт, а также соблюдают баланс времени, проведенного на работе и с семьей.

Литовское законодательство не запрещает гражданам других стран покупать недвижимое имущество. Правда, за некоторыми исключениями, пишет портал flombu

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Граждане других стран могут приобрести в Литве все виды жилой и коммерческой недвижимости, кроме:

объектов, расположенных в приграничных зонах;

недвижимости, находящейся на прибрежных территориях;



земельных участков сельскохозяйственного и лесного значения



Можно ли получить литовское гражданство, купив недвижимость в Литве

Нет, за покупку недвижимого имущества стать гражданином Литвы не получится.

Впрочем, покупка жилья в Литве пригодится при подаче документов на получение вида на жительство в этой стране. Ведь инвестиция в литовский рынок недвижимости подтверждает платежеспособность иностранца и его намерения и дальше работать для экономического роста Литовской Республики.

Цены на недвижимость в Литве.

Ежегодно стоимость недвижимости в Литве в среднем растет на 2,5%.

Средняя стоимость жилья в Литве составляет 3000 евро/м 2 .

Самое дорогое жилье в Вильнюсе. Средняя стоимость столичной недвижимости — 4 700 евро/м 2 . Скажем, 1-комнатная (60 м 2 ) квартира в Вильнюсе обойдется ориентировочно от 100 тыс. евро, а квартира площадью 85 квадратных метров обойдется в 200 тыс. евро.

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1-комнатная квартира в Каунасе будет стоить от 80 тысяч евро. Квартира в Клайпеде с видом на море будет стоить от 95 тысяч евро. Жилье в Шауляе можно приобрести от 65 тыс. евро, в Паневежисе — от 55 тыс. евро.

Покупка недвижимости в Литве: как это происходит

Процедура покупки недвижимого имущества в этой стране простая. С выбором и регистрацией объекта можно справиться за 1−2 месяца.

1. Выбрать объект недвижимости.

2. Получить справку из Центра регистрации недвижимости о том, что объект действительно принадлежит продавцу.

3. Заключить предварительный договор купли-продажи и внести предоплату за жилье (10% суммы сделки).

4. Подписать и нотариально заверить основной договор купли-продажи.

5. Перечислить продавцу денежные средства за недвижимость.

6. Уплатить налог на недвижимость (если он есть).

7. Подать в Центр регистрации недвижимости документы, удостоверяющие, что сделка состоялась:

договор купли-продажи;

справку об уплате налогов на недвижимое имущество;



согласие мужа/жены продавца (при наличии) на продажу недвижимости;



квитанции об уплате административного налога и налога на имущество



Налоги и дополнительные платежи при покупке недвижимости в Литве

Жилье в Литве не облагается налогом, за исключением эксклюзивных объектов. Налог на коммерческую недвижимость составляет от 0,3 до 1%.

В Литве налогом облагаются объекты недвижимости с высокой стоимостью. Недвижимость, которая стоит не более 150 тысяч евро, освобождается от налога на недвижимость. Семьи с тремя и более детьми не платят налог на недвижимость, если покупают жилье стоимостью до 220 тыс. евро.

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Если недвижимость стоит сверх этих сумм, с покупателя взимается налог в размере 1% от стоимости жилья.

При покупке квартиры в новостройке необходимо уплатить НДС (21%).

Дополнительно придется оплатить:

услуги переводчика (100 евро);

юридическое сопровождение (500 евро);

услуги нотариуса и Центра реестров (0,5% цены объекта).

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