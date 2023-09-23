Украинским беженцам в Литве дадут деньги на аренду жилья: детали — Finance.ua
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Украинским беженцам в Литве дадут деньги на аренду жилья: детали

Недвижимость
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Украинским беженцам в Литве предоставят средства для аренды жилья. Помощь предлагает Международная организация по миграции в Вильнюсе (МОМ).
Выплата покроет стоимость двух месяцев аренды жилья, сообщает lrt.lt.
Аренда жилья в Литве является одной из самых болезненных проблем украинцев в этой стране, отмечают в МОМ.
«Наше исследование показывает, что 73% украинцев испытывают трудности с поиском долгосрочной аренды жилья из-за высокой стоимости аренды, залога в несколько месяцев и недостаточного дохода, поэтому мы решили помочь, частично компенсировав арендную плату», — рассказал глава представительства организации в Литве Эйтвидас Бингалис.
Согласно результатам опроса, весной 2023 года 62% украинцев арендовали жилье в Литве. Около 12% беженцев принимали литовские семьи. Еще 10% останавливались у друзей или родственников. 44% опрошенных нашли жилье самостоятельно, но им сложно обеспечить долгосрочную аренду.
Представительство МОМ в Литве предоставит беженцам единовременные выплаты, чтобы частично покрыть первый и последний месяц аренды жилья. Речь идет о 70% стоимости, указанной в договоре аренды, но сумма поддержки — не более 504 евро в месяц. То есть семьи получат до 1008 евро. Также беженцам дадут деньги на приобретение необходимых бытовых товаров для арендуемого жилья.
На денежную помощь могут рассчитывать семьи с детьми, беременные, люди старше 60 лет, семьи, где у кого есть инвалидность. Следует иметь разрешение на проживание или карту от миграционной службы и договор аренды минимум на 6 месяцев, который был подписан не менее чем за 40 рабочих дней до подачи заявления в поддержку.
С начала войны в Литву прибыло более 80 000 украинцев.
По материалам:
РБК-Україна
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