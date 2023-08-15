Правительство утвердило соглашение с Литвой о взаимном признании водительских прав — Finance.ua

Правительство утвердило соглашение с Литвой о взаимном признании водительских прав
Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Литовской Республики о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Соглашение было подписано 30 мая в Брюсселе.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
По его данным, соглашением устанавливается обязательство сторон признавать и обменивать национальные водительские удостоверения на основе принципа взаимности.
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Кроме того, устанавливается, что такой обмен осуществляется без необходимости сдачи соответствующих практического и теоретического экзаменов, а также устанавливается соответствие категорий водительских удостоверений двух государств и определяется механизм подтверждения факта выдачи удостоверения водителя, которое подается для обмена, добавил Мельничук.
Напомним, в мае Украина и Литва подписали соглашение, согласно которому переехавшие в Литву граждане Украины смогут обменять свое национальное удостоверение водителя на литовское без сдачи экзаменов.
В то время как граждане Литвы, постоянно проживающие в Украине и имеющие литовское водительское удостоверение, смогут обменять его на украинское без дополнительных экзаменов.
Для обмена следует подать:
- документ о постоянном месте жительства в стране;
- оригинал водительского удостоверения;
- действительную медицинскую справку.
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