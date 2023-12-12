Как изменились цены на недвижимость за год — аналитика ЛУН (инфографика) Сегодня 12:01 — Недвижимость

Как изменились цены на недвижимость за год — аналитика ЛУН (инфографика)

Интерес к покупке квартир в Украине достигает 70−80% своего довоенного уровня, но часть покупателей пока выдерживает паузу и откладывает решение о покупке до стабилизации ситуации на фронте.

Об этом сообщают аналитики ЛУН.

Вторичный рынок в отдаленных от зоны боевых действий районах демонстрирует рост цен даже в валюте. Исключением стала столица — с 2022 года Киев потерял 3% в стоимости однокомнатных квартир. В то же время Львов вырос на 12%, а Ивано-Франковские однокомнатные с весны 2023 года подорожали на 18% в валюте.

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На первичке застройщики открывают отделы продаж, но строят ощутимо менее активно, по сравнению с довоенными темпами. За 3 квартала 2023 года в столице ввели в эксплуатацию на 15% меньше жилья, в Киевской области — на 35% меньше, во Львове — на 38% меньше. Это может спровоцировать дефицит новых метров, что критично для желающих взять льготную ипотеку єОселя 7%, по условиям которой дому должно быть не более 3 лет.

Общее состояние рынка

С окончанием зимних блэкаутов, интерес к теме покупки квартир в 2023 году стабильный и составляет на уровне 70−80%, сравнивая с довоенным показателем.

После падения на две трети с начала вторжения украинцы возвращаются к идее приобретения собственной недвижимости, интересуются предложениями на рынке, хотя непосредственно на сделки выходят осторожно.

Инфографика: ЛУН

Вторичный рынок

Средние цены на однокомнатные квартиры с завершением блэкаутов выросли в долларах во Львове на 12%, и сегодня такая квартира будет стоить 58 500 $, в Ужгороде это 7% - 51 600 $ за квартиру, в Черкассах рост составляет 10% - 38 400 $, в Ивано-Франковске подорожание на 18% - 31 700 $, в Ровно — 8% со стоимостью 37 200 $.

Инфографика: ЛУН

Киевские однокомнатные за этот же период потеряли в стоимости примерно 3% и стоят сегодня 62 000 $, Николаев — снижение в 5% с ценой 21 000 $, Суммы — 6% со стоимостью квартиры 24 500 $.

В абсолютных числах рекордсменом в приросте стал Львов, где однокомнатные квартиры подорожали на 6400 $, в Ивано-Франковске — на 4700 $, в Чернигове — на 4000 $. Двухкомнатные больше выросли в Виннице — на 8900 $, во Львове, Черновцах, Черкассах — на 7000 $ и в Ивано-Франковске — на 6900 $. Трехкомнатные тоже лидируют в Виннице — прирост в 8800 $, Львове — 7700 $ и Ивано-Франковске — 7000 $, вместе с тем в Киеве такие квартиры подешевели на целых 8000 $.

Киев и Львов традиционно занимают свои позиции как самые дорогие города для покупки жилья, но с началом полномасштабной войны к ним присоединился и Ужгород, где, как и в этих городах-миллионниках, на покупку квартиры нужно собирать чуть более 9 лет средних местных зарплат.

Инфографика: ЛУН

Николаев, Запорожье и Харьков в годовых зарплатах будут стоить от 4 до 5 лет. Это связано с локальным удешевлением жилья из-за военной агрессии.

Первичный рынок

На себестоимость строительства влияет удорожание строительных материалов и сложности с поиском рабочей силы из-за того, что значительная часть мужчин строительных профессий либо уехала из области, либо защищает Украину с оружием в руках.

Так, стоимость квадратного метра в новостройках выросла почти в каждом регионе. Хмельницкая область — рост на 22%, Ивано-Франковская область — на 18%, Волынская — на 17%. Тем не менее, Львовский регион и Киев не росли так активно и показали символические 2% падения в гривне.

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Количество выставленных на продажу жилых комплексов на первичке напрямую связано с удаленностью от фронта. Таким образом, наиболее безопасные западные регионы имеют 80−90 и более процентов открытых отделов продаж относительно уровня до вторжения.

Инфографика: ЛУН

Темпы ввода в эксплуатацию ожидаемо уменьшаются. Если в 2022 году достраивали начатое ранее, то 2023 уже демонстрирует более реальное положение вещей по областям. За 3 первых квартала в Киеве было введено в эксплуатацию на 15% меньше квартир, в Киевской области — на 35% меньше, во Львове — на 38% меньше. Но есть и рекордсмены по приросту: в г. Днепр ввели в эксплуатацию на 34% больше по сравнению с 2022, в Тернополе — на 76% больше, в Полтаве — на 36%, а в Черкассах — более чем в 4 раза больше объектов, чем в прошлом году.

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Такой спад темпов строительства при возобновлении спроса, вероятно, приведет к дефициту новых метров, что повлияет на желающих взять ипотеку «єОселя» под 7% годовых на 20 лет. По условиям этой программы для всех слоев населения квартира должна быть в доме, построенном не более 3 лет тому назад.

Аренда

Аренда показывает новые рекорды в безопасных регионах из-за внутренней миграции. Спрос на аренду продолжает расти, что подчеркивает миграционные процессы в Украине. Август 2023 года был рекордным по интересу к аренде квартир за всю историю наблюдений.

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Киев занимает третье место по стоимости жизни с ценой однокомнатной квартиры в размере 13 000 грн в месяц (Львов — 16 000, Ужгород — 15 100). По цене аренды двухкомнатной столица сравнялась с лидером, Львовом — 18 000 грн. Вероятно, это связано с меньшим фондом маленьких квартир во Львове, которые заняли еще в 2022 году, поэтому на западном рынке остались только более дорогие варианты.

Инфографика: ЛУН

Для анализа экономической целесообразности приобретения жилья рассчитывают соотношение годовой платы за аренду к стоимости квартиры. Так, например, без учета амортизации и сопутствующих расходов в Киеве средняя стоимость квартиры эквивалентна 15 годам ее аренды. Во Львове этот показатель составляет 11 лет, в Одессе — 17 лет. Харьков демонстрирует 20 лет аренды, что в первую очередь связано с падением цен на долгосрочную аренду в прифронтовом регионе.

Инфографика: ЛУН

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