В Киеве подорожало жилье: самые дорогие и самые дешевые районы — Finance.ua
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В Киеве подорожало жилье: самые дорогие и самые дешевые районы

Недвижимость
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В Киеве подорожало жилье: самые дорогие и самые дешевые районы
В Киеве подорожало жилье: самые дорогие и самые дешевые районы, www.freepik.com
В Киеве подорожало жилье. За последние 6 месяцев на вторичном рынке столичной недвижимости цены выросли более чем на 1700 грн — со средних 51 509 грн до 53 267 грн. За год подорожание оказалось еще большим — более 2 100 грн. В целом же по районам цены колеблются от средних 40 724 грн до 82 548 грн.
Об этом сообщает M2bomber. По данным сайта, выросли цены и за последний месяц, хотя практически и незаметно — менее чем на 500 грн.
Инфографика: M2bomber
Инфографика: M2bomber

Сколько стоит «квадрат» в 1-комнатных квартирах.

При этом для 1-комнатных квартир владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость «квадрата» в 53 200 грн. По такой цене формируется 7,7% объявлений о продаже недвижимости.
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Также, по данным аналитиков, часто можно встретить цену в 42 000 грн — 7,1%. А кроме того:
  • 47 600 грн — 5,9%;
  • 39 200 грн — 5,6%;
  • 36 400 грн — 5,3%.
Инфографика: M2bomber
Инфографика: M2bomber

В каких районах дешевле всего

В целом же по районам цены колеблются от средних 40 724 грн до 82 548 грн. Так, самые низкие зафиксированы в:
  • Деснянском — 40 724 грн;
  • Дарницком — 50 497 грн;
  • Святошинском — 51 364 грн;
  • Днепровском — 51 730 грн;
  • Подольском — 51 984 грн.
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«Самые дорогие» районы

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе — в среднем 82 548 грн. А кроме того, в:
  • Шевченковском — 62 228 грн;
  • Голосеевском — 59 668 грн;
  • Оболонском — 56 931 грн;
  • Соломенском — 54 924 грн.
Напомним, эксперты Flombu.com рассказали, какие факторы влияют на формирование стоимости жилья и что изменилось в приоритетах украинцев при покупке недвижимости.

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По материалам:
Обозреватель
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