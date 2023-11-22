Инвестиции в недвижимость в 2023: о ситуации на рынке и ценах — Finance.ua

Инвестиции в недвижимость в 2023: о ситуации на рынке и ценах Сегодня 13:02 — Личные финансы

Инвестиции в недвижимость в 2023: о ситуации на рынке и ценах

В мае 2022 года в Украине открыли реестры недвижимости, и рынок получил отложенный спрос. Что происходит на первичном и вторичном рынке жилой недвижимости Украины — обсудили эксперты панельной дискуссии во время конференции «Жить на проценты» 18 ноября 2023 года в Киеве.

«Если июнь еще был периодом, когда инвесторы присматривались, и цена была такая продажная, чтобы продать где-то минус 25−30% от довоенной цены с учетом скорректированного курса доллара, то уже в сентябре рынок „отжался“ на 15%. То есть сейчас мы находимся в таком странном состоянии, когда некоторые жилые квартиры превысили довоенные ценники, — это те, которые подпадают под государственные программы, „єОселю“, субвенцию. Цены на такие квартиры с ремонтом превышают показатели 2021 года», — рассказывает управляющий партнер KDU Realty Group Елена Маленкова.

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По ее словам, сейчас наблюдается очень резвый спрос на рынке.

«Октябрь всегда был очень активным в бизнесе. Сейчас тоже видим спрос. К примеру, в Киеве и пригороде, продажа жилой недвижимости занимает от 2 до 6 недель. Цены варьируются от -15% к довоенной цене до +15%», — сообщила Маленкова.

При этом, как отметила эксперт, первичка продается не так активно, как вторичка, потому что мало инвесторов готовы просто вкладываться и делать ремонты.

«Сейчас очень подорожали материалы и логистика, а еще вырос дефицит рабочей силы. Поэтому основные продажи сейчас идут с уже готовыми квартирами. Плюс — риски, связанные с войной», — отметила эксперт.

Будут ли падать цены на недвижимость?

Большинство инвесторов сейчас думают, что же делать со своей недвижимостью — стоит ли ее продавать, будет ли снижаться ее стоимость и что вообще делать? Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак дала ответ на эти вопросы.

«Следует понимать, что так, как в 2021 году, уже не будет, по крайней мере, до окончательного завершения войны и еще два года после этого. Я объясню почему на цифрах.

В 21-м квартиры покупали пакетами — не 5−7 квартир, а 10! И вот в тот момент, если бы вы меня спросили, стоит ли инвестировать, я бы ответила — конечно, нужно инвестировать в первичку. Потому что гарантированно вы могли в Комфорт+ заработать за цикл строительства на росте цены квадрата от 30%, а в бизнес-сегменте — от 35%. Это средневзвешенные, потому что были кейсы и 40−44% доходности. Сейчас ситуация другая", — отмечает Берещак.

По ее словам, если вы сейчас рассчитываете зайти на рынок недвижимости, должны понимать, что эта история не такая как раньше — на цикл строительства, с поправкой на то, что кто-то может задержаться, если вы доверились не тому застройщику.

Сейчас задержка в строительстве в Киеве и области достигает 12−18 месяцев, а в большинстве строившихся до 24 февраля 2022 года объектов строительства едва ли 35% возобновили работы.

Как советует эксперт, сейчас стоит «заходить» в ограниченный круг объектов, отвечающих двум критериям:

это должны быть высоколиквидные объекты с классной концепцией, форматом, расположением, планировкой и учетом того, что вы будете делать с этой квартирой;

с классной концепцией, форматом, расположением, планировкой и учетом того, что вы будете делать с этой квартирой; реальные темпы строительства.

«Приемлемыми темпами, если вы рассматриваете сейчас инвестиции в первичку, являются не менее 6−8% готовности объекта. Или, если вы более рисковый инвестор и вкладываетесь в котлован, то это один этаж в сезон. Лучше смотреть на эту динамику минимум 3 месяца», — рассказывает Берещак.

Также важно помнить, что первичка — это еще и налогообложение. Так, с ноября 2022 года владельцы первичной недвижимости, владеющие ею менее 3 лет, должны уплатить налог от продажи такой недвижимости.

Относительно вторичного рынка, эксперт отметила, что значительный рост ему принесли внутренние переселенцы. Однако впоследствии этот всплеск утих.

«Сейчас уже нет такой ситуации, как в начале. Вторичку следует рассматривать, если вы фанат, например, и хотите заниматься флипингом, улучшать, сдавать в аренду краткосрочно, долгосрочно и играться с этим», — утверждает Берещак.

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